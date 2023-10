Fogadjunk, hogy ezt te is rosszul csinálod: tényleg ilyen nehéz bepakolni rendesen a mosogatógépbe?

A családi viták kirobbantója is lehet, hogy vannak, akik képtelenek úgy bepakolni a mosogatógépbe, hogy tényleg tisztán lehessen kivenni az edényeket. Nincs kellemetlenebb, mint mikor koszosak maradnak a mélytányérok, áll a mosószeres víz a bögrékben, vagy lehet nekiállni az evőeszközöket suvickolni, mikor a gép végzett. De mi az, amit annyian elrontanak? Tényleg ilyen bonyolult lenne a mosogatógépbe bepakolni, hogy annyian képetelenek rá? Mutatjuk a szakértők tippjeit.

Ki adhatna jobb tippet a mosogatógép használatához, mint az egyik legnagyobb gyártó, a Whirlpool. A szakértők szerint először is azt érdemes tudni, hogy típustól eltérő lehet, milyen mosogatószert, milyen mennyiségben érdemes használni. Ezért fontos, hogy olvassuk el saját gépünk használati utasítását alaposan, és annak megfelelően használjuk a gépet, ne "rutinból".

Aranyszabály az is, hogy ahhoz, hogy tiszta edényeket kapjunk, a mosogatógép tisztaságára is ügyelnünk kell! Abban, hogy ezt hogyan lehet garantálni, szintén a használati útmutató segíthet. Ügyeljünk a mosogatógép rendszeres tisztítására, karbantartására, filtercserére. Ehhez is a legeslegelső lépés, hogy olvassuk el a használati utasítást, és ha eddig valamit nem úgy csináltunk, ahogy abban le van írva, akkor változtassunk ezen!

Hogyan kell bepakolni a mosogatógépbe?

Bár az egyes gépek eltérőek lehetnek típustól függően, vannak univerzális praktikák, amivel tisztábbak lehetnek az edények, hatékonyabb a mosogatás.

Az edények piszkosabb fele a gép belső oldala felé nézzen.

Jobb, ha az edények ferdén állnak. A legtöbb mosogatógépben eleve úgy lehet a rácsokra tenni a tányérokat pl. hogy azok döntött szögben vannak. Ez nem véletlen, így hatákonyabb a tisztítás. Ha egymás tetejére halmozzuk a gépben a tányérokat, akkor elfordulhat, hogy vízszintesen vagy függőlegesen állnak - így kisebb eséllyel lesznek szép tiszták a program végén.

Kerüld a túlzsúfoltságot! Annyi edényt tegyél a gépbe, ami kényelmesen befér, mert ha túl sokat teszel bele, akkor nem tudja rendesen elmosni őket a gép. Nem jó, ha az edények, tányérok úgy vannak egymásba téve, mint a polcon, úgy nem tudja a gép rendesen elmosni őket, kell hogy legyen köztük bizonyos távolság. Poharakra ugyanez igaz.

A rácsok közé pakolj. Ha egy-egy tál már csak úgy fér be, hogy a többi edény tetejére kerül, és nem rögzíti a helyét semmi, a mosási program során elmozdulhat, megsérülhet. Ha ez nem is következik be, feltehetően nem lesz patyolattiszta, sem azok az edények, amiknek a tetejére tettük.

Nem tegyél olyasmit a gépbe, ami nem oda való. Ilyenek a tapadásmentes edények, öntöttvas serpenyők, a konyhakések, a kristálypoharak, drága és régi porcelán, fa vagy ezüst tányérok, tálak. A mai műanyag dobozokra, tálakra többnyire rá van téve a piktogram, hogy mikrózhatók-e és moshatók-e mosogatógépben. Ugyanígy a kisbabák műanyag tényárjaira, evőeszközeire is. Tartsuk be ezeket az előírásokat!

Ne zárjuk el a mosogatószer útját. Ezért a nagy, lapos serpenyőket vagy tányérokat, tálcákat az alsó kosár oldalára vagy hátuljára kell tenni, nem az ajtóhoz. Ilyenkor előfordulhat, hogy a mosogatószer el sem ér a többi edényhez, úgy meg nem fognak megtisztulni.

Mit hová kell tenni?

A legtöbb mosogatógépben van egy felső tálca, egy középső és egy alsó rács. Némely típusokban csak alsó és felső rekesz van. A felső tálcára kerülhetnek az evőeszközök, kisebb főzéshez használt eszközök. Ha nincs ilyen tálca, akkor általában az alső rekesznek van evőeszköztartó része. Ebben az esetben az említett eszközök kerüljenek oda.

Középen általában a kisebb, könnyebb mosogatnivalók kerülnek, mint a csészék, bögrék, poharak, kisebb lábasok, műanyagok, kis tányérok, és a nagyobb konyhai főzőeszközök, mint merőkanál pl. A poharakat, bögréket lefordítva kell a gépbe pakolni, nem a szájukkal felfelé, vagy vízszintesen, mert akkor nem lesznek tiszták. Ugyanígy érdemes a gömbölyded poharak dőlésszögére figyelni, mert ezekben már egy kisebb megdöntésnél is mosogatóvíz maradhat bennük. A merőkanalakat is pl. lefordítva kell betenni, hogy ne álljon meg benne a víz. A műanyagoknak azért kell fentre kerülni, mert alulról jön a gépből a forróvíz, amely árhat az ilyen edényeknek, eszközöknek, főként ha véletlen lepottyannának oda.

Az alsó részbe kerülnek a tányérok, tálak, nagyobb edények, és az evőeszközök, ha itt van nekik hely. Az evőeszközök esetében a villákat, kanalakat nyéllel lefelé kell betenni, hogy biztosan tiszták legyenek, viszont a késeket célszerű pengével lefelé! Nehogy megvágjuk magunkat kirakodáskor. A mélyebb tányérok, edények esetében különösen figyelni kell rá, hogy döntve legyenek, piszkos(abb) oldalukkat lefelé. Úgy helyezzük őket be, hogy ne állhasson meg bennük a víz.