Sok magyar lakástulaj sétál bele a csapdába: hiába minden felújítás, így alig fog csökkenni a rezsid

Még manapság is a legtöbben túltervezik a klímarendszereiket, fölöslegesen szerelnek be nagyobb teljesítményű berendezéseket - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóma János. A Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója szerint ugyanis a modern építőanyagokkal, szigetelésekkel már jóval kisebb energiával is a megfelelő hőmérsékletre lehet hozni egy-egy helyiséget. A szakember szerint a felújítási támogatás kivezetése is hozzájárult a piac korrekciójához, korábban kb. a vásárlók 30 százaléka vette igénybe a lehetőséget. Kijelentette: komolyabb állami támogatás nélkül a lakosság nem fog nagyobb energetikai felújításokba keznedni. Arról is beszélgettünk, hogy milyen alapvető hibákat követnek el a felújítók, építkezők manapság, amikor klímaberendezéseket vásárolnak. Interjú.

Pénzcentrum: Hogyan teljesített a vállalat az első félévben, és hogy viszonyulnak ezek a számok a korábbiakhoz, illetve a piacokon milyen folyamatokat látnak? Milyen hatása volt például annak, hogy 2023-ra már kivezették az otthonfelújítási támogatást Magyarországon?

Tóma János: A magyar piac nagyjából az európai tendenciákat követi, ennek megfelelően alakulnak a Gree légkondicionálók számai is - amelyek enyhe visszaesést, illetve korrekciót mutatnak. Ahogy említette, az európaitól annyiban tér el a magyar piac, illetve a magyar számok, hogy a támogatási rendszerből kikerül az otthonfelújítási támogatás, így ez a korrekció az előző évekhez képest valamivel intenzívebb. Viszont, ha a támogatási rendszer előtti időszakhoz képest vizsgáljuk a magyar piacot, például a 2020-as évhez viszonyítunk, akkor elenyésző a korrekció.

Nagyjából mennyit jelentett az otthonfelújítási támogatás a klímapiacon?

Ez országosan nagyon eltérő számokat mutatott, egy-egy vidéki országrészben sokkal kevesebbet jelentett, mint mondjuk a fővárosban. A mi piackutatásaink szerint átlagosan olyan 30 százalékkal emelhették meg az eladásokat a felújítást ösztönző támogatások.

Gondolom, a rezsicsökkentés tavalyi átalakítása is ösztönözte a klímavásárlásokat.

Igen, pozitívan befolyásolta a klímapiacot a rezsicsökkentés átalakítása, illetve a fosszilis energiaköltségek megnövekedése. Egyre tudatosabbak a vásárlók, aki tehette, az még az otthonfelújítási programban elvégeztette ezeket az energetikai beruházásokat.

Sokan éltek a lehetőséggel, hogy megújuló energiára, illetve klímára váltsanak át a fűtés tekintetében, ez pedig nyilván jót tett a piacnak is. Összességében elmondható, hogy a beruházók, illetve a lakosság most már nemcsak hűtés tekintetében gondolkozik a klímaberendezésben, hanem ez egyre inkább kezd átfordulni a fűtésbe, illetve az energiatakarékosságba is.

Melyek most a legnépszerűbb berendezések, milyen árkategóriák? Átalakult az utóbbi időben ez a lista?

Ahogyan eddig is megfigyelhető volt a korrekciós – vagy ahogy a sajtó emlegeti, válságos – időszakokban, a vásárlók manapság is egyre tudatosabbak és választják a biztonságot, a komolyabb gyártói háttérrel rendelkező berendezéseket. Ebben a tekintetben nem alakult át a piac, továbbra is a gyári márkákat részesítik előnyben, ezen belül a Gree légkondicionáló piacvezető a világon, illetve Magyarországon is.

Ezen belül most már a tavalyi számokat látva kijelenthetjük, hogy a Gree egyik fűtésre optimalizált zászlóshajója, a Gree Comfort X volt a legnépszerűbb. Idén kezd egyre nagyobb teret nyerni a mesterséges intelligenciával ellátott Smart R modellünk, amivel hosszútávon akár 20% energiamegtakarítás érhető el.

Kivitel, illetve kialakítás tekintetében még mindig a magasoldalfali kialakítású berendezések a legnépszerűbbek, viszont egyre többen érdeklődnek a központi kialakítású berendezések iránt is. Ez alatt értem például a multi berendezéseket, amelyek egy kültéri egységgel és akár négy-öt beltérivel is rendelkeznek, azaz ennyi helyiséget is képesek egy időben lehűteni, kifűteni.

A légcsatornás berendezések is egyre nagyobb teret nyernek, amelyekkel szintén egy központi egységgel több helyiség hűtését és fűtését is meg lehet oldani. Ugyanakkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy évről-évre 10 százalékokat vesz el a magas oldalfali az alapberendezéstől, ez igazából egy lassú tendencia. De kétségtelen tény, hogy most már úgy, mint nyugaton, a központi megoldásokat egyre jobban kezdik átvenni itthon is.

Teljesítmények tekintetében elmondható, hogy a nagyobb teljesítményű berendezések felé tolódik el a piac. Mivel ezeket már nemcsak hűtésre, hanem sokszor főként fűtésre is alkalmazzák, így a nagyobb biztonság érdekében inkább a nagyobb teljesítmény felé tolódik el a választás. Hozzáteszem rengetegen túlterveznek sokszor feleslegesen, mert amúgy a mai építőanyagok, háromrétegű nyílászárók, 15-20 centis homlokzati szigetelések pont ennek az ellenkezőjét kívánnák meg.

Hiszen egy-egy helyiség hőszükséglete most már nem olyan nagy, mint mondjuk tíz vagy húsz évvel ezelőtt volt, a megfelelő méretezés nagyon fontos, feleslegesen ne vegyünk nagyobb berendezést. De a biztonság mindig ott van a kivitelező, illetve a beruházó látókörében, és ezért mindig úgy látjuk, hogy egy picit nagyobb berendezést választanak, egyre népszerűbbek az 5 kilowattos modellek is.

A berendezések ára hogyan alakult az elmúlt időszakban? Mennyire érezték meg a bizonytalan forintárfolyamot?

Minket elsősorban a forint-dollár árfolyam befolyásol, mint importőrök, nekünk dollárban kell teljesítenünk a gyártó felé. A tavalyi 440-es árfolyamhoz képest a mostani 350-370 körüli azért egy konszolidáltabb érték. Ahogy a gyártási kapacitások helyreálltak itt a pandémia után, a szállítási láncok is normalizálódtak, a berendezések árai is konszolidálódtak egy bizonyos mértékben – a Gree Magyarország az egyik legnagyobb árcsökkentést hajtotta végre a piacon.

Mi a forint tekintetében ezt a 350 és 370-es dollárárfolyam-sávot prognosztizáljuk erre az évre - amiben most is mozog -, nem gondolnánk, hogy ettől az árszinttől a klímaberendezések el fognak mozdulni bármerre is, úgy gondoljuk, hogy stabilizálódtak az árak. A nagykereskedők közül, aki akarta, illetve aki tudta importálta az idei berendezés-készleteit, tehát már a hazai raktárakban van, így hogyha az árfolyam a későbbiekben elmozdul, akkor ezt már nem igen fogja befolyásolni.

Több kereskedőtől - nem feltétlenül kizárólag a klímásoktól - is hallottam már, hogy jól betáraztak a raktárban még tavaly, megvették a készleteket a 440-es eurón, dolláron, és most az a dilemma, hogy az idő közben csökkenő árfolyamok miatt bukjanak-e ezeken a termékeken. Ez mennyire jellemző a klímapiacon?

Én is hallok ilyet, főleg napelemes cégektől. A klímapiacon is felütötte a fejét ez a probléma, a magasabb szállítási költségek és a 440-es árfolyam sokaknak okozott fejtörést, de akik egy picit előre gondolkodtak, illetve tőkeerős cégek, azok azért nagyjából el tudták simítani ezt az anomáliát. Annyi viszont biztos, bármilyen vállalatról legyen szó, veszteséggel senki nem fog értékesíteni, a céget, a rendszert, azt fenn kell tartani.

Ezeket a korábban berendelt készülékeket megpróbálták a nagykereskedők hígítani már az olcsóbb beszerzésű, olcsóbb szállítmányozású berendezésekkel, és így elég jó átlagárat lehetett kialakítani. Nyilván ez azt tudta véghezvinni, akinek megfelelő tőkéje és megfelelő nagysága volt ehhez.

Említette, hogy mára a gyártási folyamatok is normalizálódtak. Tehát jelenleg nincs készlethiány semmilyen termékből?

Magyarországon jelen pillanatban klímaberendezésből nincs készlethiány, mivel az ellátási láncok is helyreálltak, illetve a gyártási kapacitások is utolérték magukat. Hozzáteszem, a Gree Magyarországnál nem is volt soha készlethiány, maximum a szokásos egy-két napos szállítás helyett volt hosszabb a határidő. De ez nem feltétlenül a készlethiányokból, hanem inkább a logisztikai folyamatok túlterheltségéből fakadt.

Melyek a legalapvetőbb hibák, amiket el szoktak követni a vásárlók, illetve a kivitelezők? Milyen más felújítási munkákat érdemes elvégezni, hogyha már az ember egyszer belevág a klímarendszer kiépítésébe?

Sokan azt hiszik, hogy csak nagyobb felújítással együtt lehet kivitelezni. Ma már ez nem igaz, ez egy rossz beidegződés a lakosság fejében. Olyan korszerű gépekkel vannak ellátva már a klímatelepítő szakemberek, hogy a munkafolyamatot nem feltétlen kell összekötni még akár egy festéssel sem, manapság már tisztán, egyszerűen lehet telepíteni a klímaberendezéseket. Hogyha az ember a praktikus oldalát nézi és egy hónapon belül tervez egy komplett festést, akkor nyilván összeköti a kettőt, hogy ne kelljen a szakembereket kerülgetni, de ezenkívül semmi nem indokolja, hogy más beruházással vagy felújítással összekössük a klímatelepítést.

Alapvető hibából többet is fel tudnék sorolni: a legnagyobb az, ha nem megfelelő szakembert választunk. Nagyon sok múlik a berendezés megfelelő működésében azon, hogy ideális teljesítményű klíma kerüljön az adott helyiségbe, a lehető legjobb helyre. Egy ilyen berendezést 8-10 évre választ magának az ember, hogyha az nem megfelelően működik, akkor gyakorlatilag az egész beruházást negatívan tudja befolyásolni, nem lehet olyan jó megtérülési idővel számolni.

Alapvető hibának tartom azt is, hogyha nem egy megfelelő múlttal és háttérrel rendelkező klímamárkát választunk, mert ez nagyon fontos abban a tekintetben, hogyha valami probléma adódik, akkor legyen megfelelő szervizháttér, alkatrészellátás. Az ilyen egynyaras klímamárkák, akik csak a gyors profitszerzés miatt lépnek be a piacra, azok nem lesznek a berendezés mögött pár év múlva. Gondoljunk bele például abba, nem véletlen, hogy a Gree Magyarország is tíz év jótállást biztosít a légkondicionálókra. Ez megfelelő biztonságot jelent a vásárlóknak.

Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy hosszú távon nem feltétlen az interneten meglátott legolcsóbb árú szakember a legjobb megoldás, mert ez nem csak egy hűtőszekrény, amit beállítok a sarokba, bedugom a konnektorba és működni fog. Egy klímaberendezést megfelelően karban kell tartani, évente egyszer vagy kétszer attól függően, hogy csak hűtésre, vagy mellé fűtésre is használjuk. Nagyon fontos, hogy a telepítő, kivitelező, karbantartó cég elérhető legyen gyakorlatilag mindig, illetve a választott márkaképviselethez is biztonsággal tudjunk fordulni.

Ha ezeket az alapvető hibákat nem követjük el, akkor nagyon mellé lőni nem tudunk: a megfelelő márka, illetve a megfelelő szakember párosítás nagyon fontos, illetve az, hogy az magyar hátterű céget válasszunk, mert nagyon sok külföldi webshopot, kecsegtető ajánlatot lehet látni az interneten, de amikor valami probléma van, akkor aztán már nem lehet elérni ezeket a csatornákat.

Hogy látják, mennyire érinti a piacot a szakemberhiány?

Jelenleg nincs szakemberhiány a klímapiacon, sőt én úgy gondolom, hogy tartalék is van a rendszerben. Ennek a piaci korrekciónak köszönhetően, illetve annak, hogy az elmúlt egy-két-három évben a gyorstalpalós kivitelezők felhígították ezt a piacot. Ezért is emeltem ki az előbb, hogy nagyon fontos a megfelelő szakember, illetve a komoly múlttal rendelkező szakember kiválasztása a telepítésnél.

Hogy ismerhetjük fel, ha a szakember, akit kinéztünk, nem megfelelő a feladatra?

Ha nemcsak a klímaszakmára koncentrálunk ebben a tekintetben, egy picit tágabb látókörűek vagyunk, akkor gondoljunk csak bele, hogy a jó szakembereknek általában mindig van munkájuk, mindig elfoglaltak. Bár nem feltétlenül vonható párhuzam a kettő között, de általában, ha valaki akár már másnap tudna jönni dolgozni, az azért elgondolkodtató. Miért van annyi szabad kapacitása?

Egyébként az, hogy a berendezéseket, illetve az anyagokat akár már a másnap tudja hozni, nem feltétlenül az ő érdeme, inkább az importőré: például a Gree Magyarország annak idején elsőként vezette be az országban a másnapra való szállítást. Úgyhogy ez nem feltétlen mérvadó a szerelő szakmaisága tekintetében.

Mindig azt mondom, hogy egy szakinak a szájpropaganda a legjobb reklám, az, hogy van ajánlása, referenciája. Az internet világában nagyon gyorsan és hatékonyan hozzá lehet férni a véleményekhez. A Gree Magyarországot is nagyon sokan keresnek azzal, hogy már nem érik el a szakembert, aki korábban beszerelte a készüléküket, megszűnt a vállalkozás, mit csináljanak ilyenkor. Nyilván, mi tudunk javasolni olyan szakembert, akit ajánlunk, régóta a piacon van, de ha próbálunk előre gondolkodni, elkerülhetjük ezt a kellemetlenséget.

Az előrejelzések, illetve a tudományos szakma szerint egyre gyakoribbak lesznek a hatalmas hőhullámok, aszályok Magyarországon is. Hogyan fog hatni a klímaváltozás a piacra?

Bár ebben az évben nem beszélhetünk aszályos időszakról, és nem is a legforróbb nyarat fogjuk magunk mögött tudni, de valóban, a szakemberek azt mondják, hogy hőhullámok jöhetnek, de szerintem ezek már nem fogják a klímapiacot tovább növelni. Elértük, vagy legalábbis nagyon megközelítettük annak a tetejét. Nagyon sok háztartásban megtalálhatók már a berendezések, aki a hűtés miatt szeretett volna klímát, az már lépett.

Ami inkább befolyásoló lehet, az a megújuló energiára való egyre szélesebb körben történő átállás a fűtés tekintetében, ez viszont támogatás nélkül nehezen megvalósítható. Ösztönzők nélkül az emberek egyre nehezebben lépnek ilyen beruházások felé, viszont hogyha valaki rászánja magát és energetikai felújításban gondolkodik, akkor jó választás a klímaberendezés, mert egyszerű, hatékony, így nagyon rövid megtérülési idővel lehet számolni. Ezek mellett a most 10-12 éves berendezések cseréje mozgatja a piacot, az folyamatosan zajlik.

Gondolom, a mostani napelemes betáplálási stop sem tesz túl jót a megújulóra átállásnak.

Viszont vannak már arra utaló jelek, hogy ősztől regionálisan kezdik feloldani a visszatáplálási korlátokat, hogyha ezek megindulnak, akkor az megint csak pozitívan hat klímapiacra is, és a hőszivattyúk eladásaira is. Hiszen a leghatékonyabb felhasználása a napelemmel megtermelt energiának egyértelműen az, hogyha fűtésre tudjuk fordítani egy klímaberendezéssel, vagy akár egy Gree hőszivattyúval.

Az év vége egyébként érdekes lesz a szegmensben, hiszen 2023. december 31-ig lehet a szaldós elszámolást kérni, viszont az első körben kiírt napelemes pályázatok még jelen pillanatban is folynak, még nem zárultak le, közben már a másodiknak kellene javában futnia. De ezen túl is egy komoly, állami energetikai támogatás lenne az érdeke a lakosságnak.

