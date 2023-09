Nem várt fordulat: az ügyvéd szerint a Hableány kapitánya okozta a tragédiát 2019-ben

A Viking Sigyn kapitányának ügyvéd azt kérte a Hableány-katasztrófa büntetőperében, hogy bizonyítottság hiányában mentsé fel a vádlottat. Az indítványt elutasították.

Tóth M. Gábor ügyvéd azt kérte a Hableány-katasztrófa büntetőperében, hogy bizonyítottság hiányában mentse fel a vádlottat bírónő a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége alól, valamint bűncselekmény hiányában mentse fel Csaplinszkijt a 35-rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vádja alól.

Az indítványt elutasították, és a néhány napja elhangzott ügyészi perbeszéd után most a védőre került a sor, aki a tragédia bekövetkezéséért a kizárólag a néhai Lombos Lászlót tette felelősség, a Hableány kapitányát, aki maga is áldozata a szerencsétlenségnek. A védő szerint ő nem tartotta be a hajózási szabályokat - olvasható a Magyar Nemzet beszámolójában.

A vád szerint Jurij Csaplinszkij 1975 óta hajózik a Duna egész szakaszán, 1989 óta van hajóskapitányi képesítése, 2000 óta a svájci székhelyű Viking hajózási társaság alkalmazásában áll mint hajóskapitány. Érvényes rádió- és radarkezelői képesítése is van.

A kapitány a Viking Sigyn szállodahajóval 2019. május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján található V. kerület, Akadémia nevű hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába. A hajót zuhogó esőben, éjszakai látási viszonyok között, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban vezette, azonban szabad szemmel több mint egy kilométer távolságra el lehetett látni. A Dunán ekkor azonos irányba közlekedett a Hableány nevű sétahajó, amelyen utasként 33 dél-koreai állampolgár, valamint a magyar személyzet, a kapitány és egy matróz tartózkodott.

