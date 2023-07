Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok új kedvence

A Dél-Európát sújtó extrém hőhullámok vagy szélsőséges viharok miatt, egyre többen meggondolják, vajon nekivágjanak-e a nyári hónapokban a Mediterrániának: augusztusra meg már úgy felmelegszenek a sziklás vidékek, hogy szinte már elviselhetetlen. Itt jönnek képbe Európa más vidékei, amelyek talán még nincsenek benne úgy a köztudatban, mint Olaszország, Spanyolország, Görögország vagy Horvátország, de elképzelhető, hogy bizony ők lesznek a következő évtizedek nagy nyertesei - már amennyire lehet nyertesekről beszélni az éghajlatváltozás kellős közepén. A Balti-tengernél ma már sokkal könnyebb elviselni a nyarakat, és erre már rájöttek az északi országok is.

Július közepén olyan hőhullám söpört végig egész Európán, ami sosem látott forróságot hozott – itthon is érzékelhettünk belőle egy jó adagot. Évről évre egyre világosabb, hogy a hagyományos júliusi, augusztusi desztinációk, ahová magyarok ezrei, tízezrei jártak nyaralni évtizedeken keresztül, besülnek. Szó szerint.

A témával az amerikai Timeout magazin is foglalkozott múlt héten, mint írták Európa legjobban sújtott területei Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Görögország, Horvátország és Törökország - a hőmérséklet a kontinens egyes részein megközelítette az 50 Celsius-fokot.

A pokol kutyája A forró levegő szinte elárasztotta egész Európát, mivel az El Niño időjárási mintázaton megyünk keresztül, és az üvegházhatású gázok növekvő kibocsátása felmelegíti az éghajlatot. A hőhullámot tovább rontotta a Cerberus nevű könyörtelen anticiklon, amely a Szahara felől, Észak-Afrikán át a Földközi-tenger felé haladt magas nyomással. Cerberust az Olasz Meteorológiai Egyesület a görög mitológiában szereplő háromfejű pokol kutyájáról nevezte el. Elég találó, nem?

A lap is azt javasolja, hogy aki kíváncsi Európa kultikus helyeire, az inkább szezonon kívül utazzon. Vagy tesszük hozzá már mi: válasszon másik úti célt, olyat, ahol szintén rengeteg a látnivaló, még sincs tömve turistákkal, sőt még tengerpartja is van, amit júliusban, augusztusban élvezhetünk.

Hova utazzanak akkor a magyarok?

Tavasszal, nyár elején mi is sokat cikkeztünk arról, hogy brutális árrobbanás lesz a Balatonnál, lett is, ám arra kevesen voltunk felkészülve, ami Horvátországban történt. Ott az infláció és az euró bevezetésének együttes következtében kilőttek az árak, átlagosan 50 százalékkal drágultak meg az éttermi szolgáltatások árai – még a celebek is kiakadtak a 800 forintos fagyin (1 gombóc) és az 1500 forintos ásványvízen (fél liter). Egy olvasónk arról panaszkodott, hogy a sült krumpli, ami tavaly 600 forint volt, az most 1600 forintnyi euró.

De nyilván nem csak mi, magyarok, Európa más országaiból érkező turisták is érzik ezt a változást, és szóvá is teszik, olyan eddig talán háttérben csendben meghúzódó tengerparti országok malmára hajtva ezzel a vizet, mint például Montenegró, Bulgária, Albánia, sőt Lengyelország – hiszen tengerpart ott is van, sok egyéb látnivalóval együtt.

Jó ütemben meg is látta, ki is használta ezt a lehetőséget Lengyelország: a covid utáni kitörési hullámot, na meg az inflációt, a horvát eurót, meglovagolva nyitottak új képviseleteket világszerte Tokiótól Izraelig, és május óta ismét van Magyarországon is Lengyel Turisztikai Hivatal.

A cseh Forbes például az új Horvátországnak nevezi északi szomszédját, nem véletlenül, hiszen 150 százalékos forgalomnövekedést érzékelnek Prágában észak irányába – írja a Prague Morning. A marketingkampányok mellett pedig komoly fejlesztések is megindultak: épültek bicikliutak, tudományos élményközpontok, múzeumok, ezen kívül pedig több olyan területet is kiépítettek, fejlesztettek, ami előtte, esetleg gyengébb színvonalú volt – élénkítve ezzel a pandémia alatti belföldi, majd a határnyitások után a beutazó turizmust is. Sokat elmond a szándékokról például a tény, hogy Lengyelországban létezik Sport és Turisztikai Minisztérium.

Ezek a legutóbb végrehajtott fejlesztések most jó jönnek: emelkedett a szolgáltatások színvonala, egyre jobb minőségű szállásokat találhatunk a tengerparton a magyar balatoni, vagy akár a horvátországi áraknál lényegesen olcsóbban. Csak pár példa 4 csillagos tengerparti szállásokra: 2 főnek augusztus 3. és 10. között.

És mivel a magyar utazóknál kevés árérzékenyebb van Európában (nem mellesleg az infláció mértéke továbbra is 20 százalék itthon, máshol jellemzően már bőven 10 százalék alá konszolidálódott), külön jó hír, hogy

a szolgáltatások, elsősorban az éttermi étkezés 15-20 százalékkal a magyar árak alatt van még mindig

– mondta el a Pénzcentrumnak Farkas Melinda, a hazai Lengyel Turisztikai Hivatal vezetője, majd hozzátette,

a szállodai ellátás színvonala sem hagy kívánnivalót maga után, azaz jellemzően bőséges reggelire, vacsorára számíthatnak a félpanziósok - ez ott elvi kérdés: nekik egyszerűen fontos, hogy jót adjanak.

Sőt, aki szeret jókat enni, annak külön jó hír, hogy három lengyel étterem kapott idén Michelin csillagot (két csillagos a krakkói Bottigleria 1881, egy csillagos a poznani Muga és a varsói Nuta), hét hely a Bib Gourmand címet, és további 39 étterem került az ajánlott éttermek közé. Fun fact, hogy egy 3 fogásos degusztációs menüt lengyel Michelin csillagos étteremben már 54 złotyiért kaphatunk, ami 6400 forint.( Leellenőriztük kétszer is, igaz, ebédmenü, de tényleg ennyi!)

Tudod, a tenger!

Farkas Melinda azonban fontosnak tartott leszögezni, hogy ha pontosan ugyanazt várjuk el, mint amit egy mediterrán országban, Horvátországban kapunk, csalódni fogunk. Ám ha nyitottak vagyunk az újra, szeretünk világot látni, új típusú tájakat bebarangolni, akkor érdemes észak felé venni az irányt.

A Balti-tenger nem olyan meleg, mint az Adriai, és 45 fok sem lesz a parton napközben, de egy júliusi-augusztusi napon, minden esélyünk megvan rá, hogy egy jót fürödjünk és akár a 30 fokos levegőhőmérsékletet is élvezhetünk.

510 km-es partszakasz A tengerpart 510 km hosszú, széles homokos partokkal, homokdűnés (sivatagos szakaszokkal például a Slowinski Nemzeti Park). A nyári tipikus lengyel üdülővárosok: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo. Emellett a magyarok számára különösen vonzó a Hármasváros:Gdańsk, Gdynia és Sopot, valamint a lengyel halászfalvak különösen izgalmasak.



Ugyanakkor az időjárás kiszámíthatatlanabb errefelé, így alternatív programmal mindenképpen készüljünk – javasolja a szakember. Ez nem az a vidék, ahol egész nap a tengerparton fogunk feküdni és napozni (bár ez sem kizárt), de nem is érdemes, hiszen rengeteg a látnivaló. Farkas Melinda szerint



ugyanúgy ehetünk halas ételeket a lengyel tengerparton is, gyönyörű vidékeket kereshetünk fel, jó színvonalú szállásokból, bicikliutakból, biciklikölcsönzőkből, változatos programlehetőségekből nincs hiány, Varsót, Krakkót, Zakopanét pedig nem kell bemutatni a magyaroknak. De ne úgy induljunk el, hogy ugyanazt fogjuk kapni, mint Horvátországban, más lesz, de sokkal színesebb a paletta mindenki számára, aki nyitott.

Négy keréken vagy szárnyakor? Vonat, busz, repülő, autó

A szállás és az étkezés mellett a külföldi nyaralás 3. fontos eleme az utazás, a lengyel tengerpart ugyanis nincs közel. Budapest Varsó között közlekedik a Lot légitársaság, napi 4 járattal, de a Ryanair is, tehát Varsóig bármikor el tudunk jutni jó áron. Onnan a legegyszerűbb, ha vonattal megyünk a tengerpartra, nagyjából négy óra az út. Az ára teljesen vállalható, ehhez képest a szolgáltatás minősége kifogástalan. Egy Varsó-Gdańsk utat InterCity-vel időben úgy kell elképzelni, mint egy Budapest-Debrecent utat. Busszal is el lehet jutni, a Flix 18 ezer forintért kínál már jegyeket egy átszállással, igaz 15 órára kell készülni.

Budapest-Gdańsk valamivel több mint 1000 kilométer, ami persze soknak tűnik, de ha megnézzük a magyarok által kedvelt horvát Makarkska Riviéra is 850. Ugyanakkor autópályákkal, az észak-déli összeköttetés színvonalának emelésével még adós Lengyelország. Nem véletlen, hogy sokszor inkább Berlinek keresztül visz a navigáció. 10 óránál kevesebb idő alatt nem lehet abszolválni a távot, de erre jó megoldás például a köztes úti cél beiktatása, például érdemes megnézni Varsót, Krakkót, Katowicét vagy Łódź-ot.