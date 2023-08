Gőzerővel toborozzák a magyar melósokat Németországba: hétezer órabért ígérnek, papír sem kell

Borzasztó infláció tombol hazánkban, az itthon elérhető bérekből pedig egyre kevesebb dolgozó érez kigazdálkodhatónak egy normális életszínvonalat. Nem véletlen tehát, hogy egyre többen kacsintgatnak külföldre. Közülük is a legtöbben talán német nyelvterületen próbálnak keresni valamilyen egyszerűbb gyári melót. Persze mindig kérdés, hogy mennyit is lehet egy ilyen munkával keresni. Egy TikTok videós most a németországi targoncás állások fizetési sávjaiba adott betekintést.

Durva tempóban toborozzák a munkaerőt a cégek Németországban - számolt be róla a hobbypopeye nevű internetes tartalomgyártó. A videós a napokban targoncás melókat keresett az országban.

A TikTokos a friss videójában elsőként azt mutatta meg, mennyiért keresnek targoncást a BMW-hez. A felvétel tanúsága szerint a Magyarországon megszokotthoz képest roppant transzparens hirdetés leírása szerint bruttó 18,84 eurós (ma délután egyórás középárfolyamon 7218,38 forintos) kezdő órabérrel keresnek targoncásokat. Persze oda van írva - teszi hozzá a férfi - hogy ha 4 év után a BMW nem vesz át (addig a munka egy kiszervezett partnernél folyik), akkor három hónap szünetre küld. Négy évig 18 euró 84 centes órabérét dolgozni azért mégsem rossz dolog, az összeg ráadásul az évek során még nőhet, ez csak a kezdő - jegyzi meg hobbypopeye.

A videós ezután azt is megmutatta, hogy ez a kereseti szint nagyjából általánosnak mondható hasonló munkakörben és találni egyébként olyan hirdetést is ahol a kezdő ugyan "csak" 16,87 euró, 6 hónapon belül viszont 18,43 euróra emelkedik, ami sokat elmond a béremelkedések üteméről is.

140 órával számolva ez bruttó 2670 bruttó pótlékok nélkül. Függ persze attól is, hogy milyen adóosztályba tartozol, illetve hogy milyen szerződésed van, hiszen 120, 140, vagy 160 órában rögzített munkaidőkeret is - jegyzi meg a videós, hozzátéve, hogy ha "kicsit is makogunk" németül, akkor 90 százalék hogy fel fognak venni minket is, mert nagyon kell a cégeknek a munkaerő.

A magyarok külföldre a távol-keletiek hazánkba vándorolnak a munkáért

A hónapban írtuk meg, hogy ironikus módon mindeközben Magyarországon is kapkodnak targoncásokért, ahazánkban azonban (vélhetően a magyar melósok egy része szerint nevetségesen alacsony bérek miatt) a Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Indonéziából, Mongóliából és Kirgizsztánból kell már behozni munkásokat.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár egyébként már májusban arról beszélt, hogy a hazai vállalkozók imádják a fülöp-szigeteki munkavállalókat, és bár az év elején alig pár ezer „harmadik országbeli” állampolgár érkezett Magyarországra dolgozni, de a jövőre nézve változást jósolt ezen a téren.