Őrült hasznos, rezsiharcos eszköz jelent meg a magyar Alzánál: de van egy kis bökkenő

A magyar Alza is elkezdte árulni a "rezsicsökkentő" erkélynapelemeket, melyek már egy éve megjelentek a kisebb magyar netes boltokban, tehát meg lehet ugyan venni, de a használata nem megengedett - írja a G7.

Egy éve kezdett el megjelenni a kisebb boltokban a gyakran "rezsicsökkentő szupereszközként" is hivatkozott erkélynapelem. Ez egy kis teljesítményű napelemes rendszer, amit közvetlenül a lakásban lévő konnektorhoz lehet csatlakoztatni, és képes lehet arra, hogy kis mértékben csökkentse a villanyszámlát.

Ezek a rendszerek 600 vagy 800 watt teljesítményig az unióban mindenhol használhatók, kivéve Magyarországon. A magyar áramszolgáltatók általános szerződési feltételei (ászf) ugyanis nem engedik meg, hogy a fogyasztó áramot tápláljon be a konnektoron keresztül a lakás vezetékeibe. Éppen ezért, míg Németországban már az Aldi (Nord) és a Lidl is forgalmazza az eszközt, addig nálunk a cseh Alza az első ismertebb boltlánc, amelynek kínálatában megjelent ez a fajta napelem. Mivel azonban Magyarországon ennek gyakorlatban történő használata az áramszolgáltató ászf-ének megsértése, ami végső soron azzal is járhat, hogy a használót az áramszolgáltató teljes egészében lekapcsolhatja a közműhálózatról. A lap megkereste az Energiaügyi Minisztériumot, de hétfő reggelig nem kaptak hivatalos állásfoglalást a termék használatával kapcsolatban.