Kinyírja a magyar napelemeseket a kormány bejelentése: sosem fog megtérülni a beruházás

Inkorrekt és etikátlan, hogy a kormány 2024-től havi szaldóelszámolásba tenné át a korábban telepített lakossági napelemrendszereket - mondta a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke. A szervezet szerint a mostani bejelentéssel visszamenőlegesen lehetetleníti el a kormány a beruházások megtérülését.

Lantos Csaba energiaügyi miniszer a hétvégén egy videóban jelentette be, hogy januártól nemcsak a 2024 után telepített lakossági napelemeknél szűnik meg az éves szaldóelszámolás lehetősége, hanem a régebbi rendszereket is átteszik havi elszámolásba - a miniszter emellett azt is közölte, hogy szeptembertől bizonyos területeken újra lehet majd visszatápláló napelemes rendszereket telepíteni. A január elseje után telepített rendszerek bruttóelszámolásba kerülnek, de erről több részletet nem osztottak meg.

Az éves elszámolás azt jelentette, hogy a nyáron betáplált, felesleges energiát télen visszakaphatta a felhasználó ingyen, ami nagyon kedvező konstrukció volt például a fűtés miatt - ezzel csak az a kör élhetett, amely tavaly október 31-ig megkapta a szükséges engedélyt a hatóságoktól. azóta csatlakozási stop van érvényben. Az új rendszerben nyáron a szolgáltató 5 forintot fizet kilowattonként a betáplált felesleges áramért, míg télen a fogyasztó a rezsicsökkentés határáig (2500 kilowattig) 38, afölött 70 forintos áron ad vissza egy kilowattot a napelemeseknek.

A havi elszámolás azt jelenti, hogy a változtatások után soha nem térül meg a beruházás

- mondta az RTL Híradónak Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Szilágyi László, a szervezet alelnöke pedig egy Facebook-videóban beszélt arról, hogy a meglévő rendszerek esetében ezzel a mostani bejelentéssel visszamenőlegesen lehetetleníti el a kormány a megtérülést. Emlékeztetett arra, hogy korábban korrekt volt a kormány részéről az az eredeti ígéret, hogy a korábban telepítők maradhatnak az éves szaldó elszámolásban.

A videóban inkorrektnek és etikátlannak nevezte a lépést, mivel nincs olyan uniós rendelkezés, ami tiltaná azt, hogy visszamenőleg ne lehetne megadni ezt a szaldós éves elszámolást. Azt kérte a minisztertől, hogy adjon lehetőséget a szakmai szervezeteknek arra, hogy részt vegyenek a szaldó elszámolás részleteinek kidolgozásában, januárig gondolják át a tervet.