Friss térképen a súlyos hazai árvízhelyzet: több tízezer magyar veszélyben, ezt nehéz lesz megúszni

A brutális mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjében, összesen több mint egy tucatnyi településen van jelenleg kisebb vagy nagyobb fokú árvízvédelmi készültség. Térképre tettük a legnagyobb veszélyben lévő településeket, és megkérdeztük, mit kell tennünk akkor, ha a mi lakhelyünket is közvetlenül fenyegeti az árvíz. Azért jó hír szerencsére most is van, de ennek inkább csak a budapestiek örülhetnek.

Hatalmas esőzések, az ország egyes részein komoly viharok is voltak az elmúlt néhány napban, ami természetesen hazánk folyóira is kifejti hatását. Több helyen máris másod- vagy akár harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben, ami azt jelenti, hogy kisebb települések, akár városok vannak közvetlen veszélyben. A munka már most is zajlik, mi pedig megkérdeztük a vízügyi hatóságot és a katasztrófavédelmet, hogy mire kell és lehet számítani a következő napokban vagy hetekben. Térképen is összegyűjtöttük, hol van most kisebb vagy nagyobb probléma, és azt is megtudtuk, hogy civilként mi a legfontosabb feladatunk, ha a lakóhelyünket közvetlenül fenyegeti az árvíz.

Hol van a legnagyobb gond?

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a hétvégén tett közzé adatokat arról, hogy hol a legsúlyosabb a helyzet jelenleg - erről a Pénzcentrum is beszámolt a hétvégén. A rönöki és a rábagyarmati záportározó szombat éjjel üzembe lépett, a tározóban visszatartott árhullám következtében a településeket nem öntötte el a víz. A következő napokban a folyó a nyílt ártereken okoz majd elöntést, de lakott területeket közvetlenül nem fog veszélyeztetni, viszont a szántóföldi elöntések miatt az alsó szakaszokon lassul majd az apadás.

A Mura intenzíven árad, Letenyénél hétfő hajnalban tetőzik majd a folyó, harmadfokot meghaladó 530 +-10 centiméteres vízállással. A helyi és az ország más területeiről odaérkezett szakemberek 24 órás járőr- és figyelőszolgálatot látnak el, a zsilipek vízzáróságát ellenőrzik, a védtöltés mentett oldali rézsűjét lekaszálták az árvízi jelenségek megfigyelését segítendő, az éjszakai megfigyeléshez, esetleges munkavégzéshez pedig kiépítik a világítást - közölte az OVF.

A Pénzcentrum mai megkeresésére arról tájékoztattak, hogy az ország keleti és nyugati felében egyaránt van probléma, igaz, hogy más és más fokozatú. A lenti térképen zölddel jelöltük az I. fokú, narancssárgával a II. fokú, sötét színnel pedig a III. fokú árvízvédelmi készültséggel érintett területeket - az adatokat az OVF-től kértük el.

A Rábán az árpási, a vági, a répcelak-újhídi, a ragyogóhídi és a szentgotthárdi vízmércénél van jelenleg I. fokú készültség. Körmendnél van III. fokú árvízvédelmi készültség, itt már elkezdődött egy lassú apadás. A Murán, Letenyénél van szintén III. fokú készültség, itt egy hosszan elnyúló

tetőzésre számítunk

- közölte megkeresésünkre az OVF. Hozzátették azt is, hogy az ország keleti felében egy kicsit jobb a helyzet, ám dolog itt is van bőven.

A Tarnán jelenleg I. fokú készültség van érvényben Pásztónál, Apcnál, Hatvannál és Szentlőrinckátánál. A Tarnán II. fokú készültség van Verpeléten, Tarnamérán és Tarnaörsön. A Sajón II. fokú árvízvédelmi készültség van Sajópüspökinél, Sajószentpéternél és Felsőzsolcánál. Sajópüspökinél már elkezdődött egy

nagyon lassú apadás

- tették hozzá. Szerencsére jó hírrel is szolgáltak: valószínűleg a legtöbb embert az érdekli, hogy a Dunán kell-e akár megközelítőleg egy olyan árhullámra számítani, mely éppen egy évtizede, az utolsó nagy dunai árvíz idején volt. Ezzel kapcsolatban azt mondták, hogy

a Duna budapesti szakaszán az előrejelzések szerint nem várható készültséget igénylő vízállás.

Kemény munka folyik

Lapunk megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy megtudjuk, volt-e bárhol szükség a tűzoltók beavatkozására az áradások miatt. Mukics Dániel szóvivő, tűzoltó alezredes azt válaszolta, hogy péntek óta egyetlen megyében, Vasban volt szükség komolyabb munkára a katasztrófavédelem munkatársai részéről.

Péntek reggel óta hat hivatásos, két önkormányzati, tizenhét önkéntes, két járási és egy települési mentőcsoport közel száznegyven fővel több ezer homokzsákot helyezett el a településeken és szivattyúzta a felgyülemlett csapadékot kertekből, udvarokból, garázsokból és pincékből. Gasztonyban több házat zárt el a megáradt folyó, a tűzoltók csónakok segítségével jutottak az elzárt ingatlanok közelébe. A településen áramszünet is van, ami 350 embert érint. Csákánydoroszlóban 7 házból 13 lakót mentettek ki az egységek, ők ideiglenesen elszállásolásra kerültek. Felsőszölnökön kidőlt fát számoltak fel a helyi önkéntesek, míg Kőszegen egy ház kéménye szakadt be a Rákóczi úton

- tudtuk meg a katasztrófavédők szóvivőjétől. Arra nézve is adott hasznos tanácsokat, hogy mi a civil lakosság teendője abban az esetben, ha a lakóhelyünkön is árvízvédelmi intézkedésekre van éppen szükség?

Abban az esetben, ha a katasztrófavédelem munkatársai szükségesnek ítélik, jelezni fogják az érintett település lakosainak, hogy egy nap múlva - súlyosabb esetben néhány órán belül - el kell hagyniuk a települést. Ilyen esetben érdemes azonnal összekészíteni egy csomagot, amelyben élelmiszer, gyógyszerek, ruhák, valamint például gyerekjátékok is bekerülnek. A kitelepítés után szintén a katasztrófavédelem munkatársai fogják jelezni a lakóknak, hogy mikor térhetnek vissza lakóhelyükre. Kiemelten fontos, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak kéréseit minden esetben, maradéktalanul tartsuk be

- fogalmazott kérdésünkre Mukics Dániel.