Ott csaphat le idén nyáron a gigavihar, ahol a legkevésbé számítanak rá: iszonyú lehet kár

Az igazán hosszú áramszünetek ritkák itthon, a leggyakrabban időjárási körülményekre vezethető vissza az áramkimaradás, ami meglepően sokaknak okozott már komoly károkat – derül ki a Schneider Electric online felméréséből. A válaszok alapján sokan elgondolkodtak már szünetmentes tápegység beszerzésén a veszteségek elkerülésére, amelynek kiválasztásánál az energiahatékonyság a legfontosabb szempont.

Szinte mindenki tapasztalt már hosszabb-rövidebb idejű váratlan áramkimaradást itthon, igaz szerencsére a többségnek csak ritkán kell szembesülnie ilyen helyzettel. A Schneider Electric online felmérése során 10 válaszadóból 8 arról számolt be, hogy csak ritkán van náluk áramszünet, ugyanakkor közel 15 százalékuk már kevésbé szerencsés, hiszen gyakran szembesülnek azzal, hogy elmegy az áram.

Az ilyen problémák oka leggyakrabban az időjárás miatti hálózati rendszerhiba, a felmérésben résztvevők 69 százaléka jelölte meg ezt, de szintén sokan (62 százalék) számolt be műszaki/technikai probléma miatti hálózati rendszerhibáról. Az otthoni hálózat túlterheltsége a válaszadók valamivel több mit ötödénél okozott eddig gondot. (A felmérésben résztvevők több lehetséges választ is megjelölhettek.) A legtöbb esetben sikerül gyorsan elhárítani a problémát, a válaszadók mintegy kétharmada többnyire egy óránál rövidebb idejű áramkimaradást tapasztalt. Meglepően magas, 58 százalék volt viszont azok aránya, akik szembesültek már több órás áramszünettel, sőt, a felmérésben résztvevők 3,1 százaléka még ennél is hosszabb, akár napokig elhúzódó áramkimaradásról is beszámolt.

Ha nincs otthon áram, az nem csak bosszúságot okoz, de meglehetősen sokan vannak, akik anyagi károkat is elszenvedtek már ilyen helyzet miatt. A válaszadók többsége, 56 százaléka szerencsésnek mondhatja magát, mert még nem érte semmilyen kár a váratlan áramszünet miatt. Viszont valamivel több mint egyharmaduknak egyszer már keletkezett anyagi kára ilyen helyzetben, közel 10 százalékuknak pedig többször is. Azok közül, akiknek anyagi kára is keletkezett áramszünet miatt 54 százalék esetében 10 és 50 ezer forint közötti volt a veszteség. A válaszadók kicsit több mint ötöde 50 és 100 ezer forint közötti kárral szembesült, és majdnem 10 százalék jelezte, hogy 100 ezer forintnál is nagyobb volt a kára. Az anyagi veszteségek közül a leggyakoribb a leolvadt hűtőszekrény, fagyasztóláda és emiatt tönkrement élelmiszer – az anyagi kárt elszenvedők fele jelölte meg ezt. 14 százalékuk jelezte, hogy az áramszünet miatt a munkájával kapcsolatos fontos feladatát nem tudta elvégezni, ebből származott forintosítható kára, 9 százaléknál pedig az online ügyintézés nem jött össze időben az áramkimaradás miatt.

A felmérésből az látszik, hogy bár sokan elgondolkodtak már azon, hogyan védekezhetnének a hasonló károk ellen, tényleges lépést viszonylag kevesen tettek eddig. A válaszadók közel negyede jelezte, hogy gondolt már arra, hogy beszerezzen szünetmentes tápegységet és keresi is a legjobb opciókat. Kicsit több mint felüknek - 54 százalék - szintén eszébe jutott már ez a megoldás, de még nem tettek konkrét lépéseket. A válaszadók 22 százaléka pedig még nem gondolt erre. Egy ilyen eszköz kiválasztásánál a legtöbb fogyasztó számára az energiahatékonyság a legfontosabb, vagyis a lehető legjobb teljesítmény mellett a legkisebb fogyasztás. Ezt a válaszadók 54 százaléka helyezte első helyre a szünetmentes tápegység vásárlása során felmerülő szempontok között. A felmérés alapján a hazai fogyasztóknak az is fontos, hogy kitől származik az adott berendezés, a megkérdezettek fele emelte ki ugyanis a döntési szempontok között azt, hogy szünetmentes tápegységekre szakosodott gyártótól legyen az eszköz. A felmérésben résztvevők számára egyaránt fontos még a teljesítmény és a garancia időtartama, 47-47 százalékuk emelte ki ezt a két tényezőt.

Mi is meglepődtünk azon, hogy milyen magas azok aránya, akik konkrét anyagi károkkal is szembesültek a váratlan áramkimaradások miatt. Bár Magyarországon nemzetközi összevetésben is stabil, megbízható a villamos hálózat, érdemes felkészülni az áramszünetekre. A felmérésünkben résztvevők is jelezték, hogy az időjárás az áramkimaradás leggyakoribb oka, és mivel egyre szélsőségesebbé válik időjárásunk a klímaváltozás miatt, fel kell készülnünk a gyakori, nagy viharokra és azok következményeire. A szünetmentes tápegységek a váratlan áramszünetek idején is biztosítják elektromos berendezéseink folyamatos működését, vagyis egy ilyen eszköz beszerzésével sokat tehetünk az anyagi károk elkerüléséért

– mutatott rá Gendúr István, a Schneider Electric Secure Power üzletágának vezetője.