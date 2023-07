Beköszöntött a nyár a magyar ingatlanpiacra: meddig tarthat a tetszhalott állapot?

A Duna House Cégcsoport közreadja havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2023. júniusában, országosan 7 120 lakóingatlan cserélt tulajdonost, valamint 48 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.

Az idei átlagos tempójára állt vissza júniusban a hazai ingatlanpiac, amely összességében rendkívül gyenge első féléves bizonyítvánnyal zárt. 2023 júniusában a Duna House saját adatain alapuló becslése alapján országosan 7 120 adásvétel történt, amely az előző évhez mérten újra 30% feletti visszaesést jelent a tranzakciók számában. A májusi erősebb hónap ellenére a 2023-as első féléves adatok jelentős visszaesést mutatnak a DH becslése alapján.

Az idei első félévben összesen 43 987 adásvétel történt, amely a tavalyi (2022) első félévhez képest 41%-os, az erősebb 2021-hez képest 47%-os, de még a járvánnyal sújtott 2020-as év első feléhez képest is 26%-os elmaradást mutat. Az ingatlanközvetítő vállalat által adott idei éves 90-110 ezer tranzakciót mutató előrejelzési sávnak, így az alsó értékétől is kisebb elmaradásban van jelenleg a piac. Igaz a szakemberek eddig is erősebb második félévet vártak, amelyet most az otthonteremtési támogatások bejelentett változásai tovább erősíthetnek, az előrehozott vásárlásoknak köszönhetően.

Május hónapban a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipass-nak a hazai adatai alapján 48 milliárd forintos volumen becsülhető, ami stagnáló, az előző havi becsült adattal megegyező hitelpiacot mutat. Az előző év júniusi MNB tényadathoz képest az idei havi adat még mindig 63%-os visszaesést jelent. 2023 első félévében, így az MNB tényadatai és a Credipass becslése alapján összesen 253,49 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, ami a 2022-es első félévhez képest (775,38 milliárd forint) 67%-kal kisebb hitelpiacot jelent. A második félévben a szakemberek a CSOK mellé még biztosan felvehető államilag támogatott hitelek iránti fokozott érdeklődésre számítanak.