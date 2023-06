Meglepően sokoldalú a magyarok kedvenc gyümölcse: ilyen nyári finomságokat készíthetsz belőle

A boltok polcain és a piacokon jelenleg horroráron árulják a cseresznyét, így, akinek van otthon gyümölcsfája, annak érdemes minél inkább vigyáznia rá. Az otthon szedett cseresznyével rengeteget spórolhatunk, ráadásul változatos ételeket készíthetünk belőle. Ehhez pusztán annyi dolgun van, hogy tisztában legyünk a tárolás, tartósítás és a felhasználás módjaival.

A cseresznye termelői átlagára a tavalyi évben a KSH adatai szerint 1.064 Ft volt, idén júniusban azonban már a termelői árak szintjén is várhatóan emelkedett árakkal kell számolnunk - emlékeztet a a HelloVidék. A lap becslései szerint idén nagyjából 10 ezer tonna cseresznye terem a magyar gyümölcsösökben, azonban a belföldi piacot visszafogott kereslet és magas árak jellemzik, ami nem tesz jót a cseresznyebiznisznek.

A cseresznye az idei szezon elején a boltokban számos helyen 4.000-5.000 Ft közötti kilós árral került fel a polcokra, azonban a következő hetekben várhatóan jelentős mértékben csökkenhet majd a cseresznye ára. Jellemzően május végén, június elején a legdrágább, a legolcsóbb árakkal pedig július végén, azaz az utószezonban találkozhatunk.

Nemrég írtunk róla, hogy elindult a dinnyeszezon, melynek aprópóján néhány különleges receptet is összeszedtünk, melyekből kiváló, hűsítő nyári finomságokat készíthetünk. A magyarok másik kedvenc gyömölcsének, a cseresznyének szintén az egyik legnagyobb pozitívuma, hogy egy igazán sokoldalú gyümölcs, amihez – ha van a kertben cseresznyefánk – rövid időn belül, hirtelen, igen nagy mennyiségben hozzájuthatunk. Mivel a cseresznye romlásra hajlamos és csak korlátozott ideig eltartható, célszerű mihamarabb nekiülnünk és feldolgoznunk azt:

EZ IS ÉRDEKELHET Olcsó, nyári ételek a forró hétköznapokra: így játszhatod ki most a horrordrágulást Az árstoppos és a kötelező akcióban szereplő termékek közül válogatva a mai árakhoz képest pénztárcabarát ételeket is készíthetünk.

Ha készítenénk belőle valamit, akkor számos opió áll rendelkezésünkre: különféle sós és édes ételekhez is felhasználhatjuk, viszont, ha süteményt készítünk, a cseresznyével bánjunk rugalmasan: belekeverhetjük piskótába, krémekbe vagy dekorációként is használhatjuk, például egy nyári gyümölcstorta tetején, zselével leöntve. Nem csak a friss gyümölcs, hanem az aszalvány és a kandírozott cseresznye is használható édes desszertekhez, ahogy a lekvár, vagy a cseresznyeszirup is.

A cseresznye kiváló alapanyag a sült teához, a különféle gyümölcslevesekhez és szószokhoz, de megéri megkóstolni húsos főételekhez is, például csatni formájában. Érdemes a töltött/göngyölt húsokkal is kipróbálnunk. Fontos még figyelni a tárolásra is, ahol a legoptimálisabb a 0-4°C közötti hőmérséklet, de a cseresznyét nyugodtan fagyaszthatjuk is, ha a későbbiekre szeretnénk valamilyen cseresznyés süteményhez, leveshez eltenni.

Ha kíváncsi vagy a különböző cseresznyés receptekre, akkor itt tudod elolvasni a teljes cikket!