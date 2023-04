Csúnya számlát kaphat rengeteg magyar háztulaj: szinte mindenki megfeledkezik róla, ez drága lesz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mint minden évben, a szakemberek idén is felhívják a figyelmet arra, hogy senki ne hagyja az utolsó pillanatra a klímaberendezések karbantartását, tisztíttatását. A garanciális idő alatt kevésbé merül fel a tisztítás elhagyása, hiszen a karbantartás a garancia feltétele. Később azonban sokan fontolják meg, érdemes-e akár többtízezer forintot kifizetni évente erre. Ilyenkor is van azonban kockázat, mert a rendszertelenül karbantartott készülékek esetében az egészségre is ártalmas lehet a szennyezett szűrőn át keringetett levegő, valamint az energihatékonyság is csökkenhet. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy ettől abban az esetben sem lehet eltekinteni, ha valaki az egész év során, tehát a fűtési és hűtési szezonban is használja a berendezést.

Ha valaki el is jut addig, hogy belátja, szükség lehet a klímaberendezés tisztítására, felmerülhet benne a kérdés, hogy miért nem végezheti el ő maga műveletet ahelyett, hogy esetleg hetekig várjon a szerelőre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A klímaberendezések esetében azért fontos szakembert hívni, mert ehhez a folyamathoz egyrészt szét kell szerelni a készüléket, másrészt ahhoz, hogy megőrizhessük a garanciát, a karbantartási jegyzőkönyvet ki kell tölteni, illetve bélyegzővel hitelesíteni. Ennek elhagyása garanciavesztéssel járhat, ugyanis ennek megőrzéséhez a legtöbb gyártó elvárja az évi minimum egyszeri karbantartást – hívta fel a figyelmet Móricz Kristóf a Panasonic Heating&Cooling Solutions szakértője. Fontos tudni, hogy rendszeres tisztítás és karbantartás mellett egy levegő-levegő hőszivattyú legalább nyolc-tíz, de akár húsz évig is kifogástalanul működhet, így nem érdemes kockáztatni. A használati utasítást követve kiderül, hogy mik azok a lépések, amiket a felhasználó is megtehet annak érdekében, hogy az adott készülék minél tovább problémamentesen működhessen. Ebből kiderül, hogy a beltéri egység szűrőjének kitakarítását és szárítását házilag is meg lehet oldani. Ez éppen olyan fontos lehet a megfelelő működéshez, mint például a porszívó porzsákjának ürítése. zonban nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy a használati utasítás szerint mely folyamatokat kell szakemberre bízni. A folyamatos, intenzív használat mellett – ami abszolút megvalósul, amennyiben a hűtési és fűtési szezonban egyaránt működik a készülék – a levegőben keringő pollen, szöszök, illetve a por lerakódik a belső szűrőn, így azt muszáj kitakarítani. Számos kihagyhatatlan lépése van a karbantartásnak A karbantartás során a szerelő a beltéri és a kültéri egységet is kitisztítja. A beltéri egységnél a fedél felnyitása után a hőcserélő előtt lévő szűrőket kiszedi, majd vízzel kimossa, ezt követően tisztítja az elpárologtatót, amihez egy speciális klímatisztító folyadékot használ. A beltéri egységben található ventilátort is szükséges megvizsgálni, mert itt szintén előfordulhat gomba vagy baktérium, amit többnyire a porszűrő eltávolítása után tudnak megtisztítani. A beltéri egység összeszerelése után a kültéri egységnél folytatják a munkát. A hőcserélő lamellái közül a port általában kefével, levegőkompresszorral vagy kondenzátor tisztító anyaggal szokták eltávolítani. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem csupán anyagi szempontból biztonságosabb, ha szakembert hívunk, hiszen ezzel növelhetjük a készülékek élettartamát, hanem az egészségmegőrzés szempontjából is lényeges lehet LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,39%, a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az Erste Banknál 10,06%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – hangsúlyozta a szakértő. A berendezés működése során kondenzációs folyamat játszódik le, ami jó táptalaj a gombák és különböző baktériumok szaporodására, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki. Ha pedig ez nem lenne elég meggyőző, akkor érdemes belegondolni abba, hogy egy nem karbantartott, poros szűrőn keresztül keringetni a levegőt egyszerűen több energiát igényel és így nem megfelelően működő berendezés energiafogyasztása nőni fog, tehát költségesebb lesz a fenntartása – tette hozzá. Sokan úgy gondolják, hogy mivel a hűtési és fűtési szezonban is használják a készülékeket, így azok nem állnak huzamosabb ideig, nem porosodnak, így el lehet tekinteni a tisztíttatásuktól. Ennek éppen az ellenkezője történik a szakértő szerint, ugyanis ebben az esetben azt javasoljuk, hogy a nyári hűtési, és a téli fűtési szezon előtt is kérjék a felhasználók szakember segítségét – tette hozzá Móricz Kristóf. Emellett abban az esetben is érdemes szakemberhez fordulni, ha a klíma beltéri egységéből kellemetlen szag kezd áradni a működés során, de hasonlóan kellemetlen lehet, ha a berendezés az adott üzemmódban nem tudja létrehozni a kívánt hőmérsékletet, illetve, ha erősödik a klímaberendezés zajszintje.

Címlapkép: Getty Images

