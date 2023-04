Ezt rontják el rengetegen az ingatlan öröklése kapcsán: a szakértők szerint nem kérdés, mit kéne tenniük

Kiadni vagy eladni - merülhet fel a kérdés sokakban, akik örökölnek egy ingatlant, ugyanakkor a szakértők szerint a legtöbb örökös olyan helyzetben van, hogy a kérdés nem jelent számára valódi dilemmát. Persze, aki hosszabb időtávban gondolkodik és nincs kényszerhelyzetben, annak érdemes megfontolt döntést hozni a jelenlegi piaci helyzetben.

Az elmúlt egy évben lassabbá vált az értékesítés az ingatlanpiacon, csökkent a tranzakciók száma. Így a korábbinál nehezebb helyzetbe kerültek azok az ingatlantulajdonosok, akik örökösként jutottak hozzá egy lakáshoz vagy házhoz, de azt eladnák. Nem könnyíti meg a helyzetüket, hogy nyilván jó árat szeretnének kapni az ingatlanért, ugyanakkor nem biztos, hogy a korábban megszokott vagy általuk elvárt áron sikerül értékesíteniük belátható időn belül.

Másfelől viszont azt látjuk, hogy a bérleti piac továbbra is szépen teljesít: masszív a kereslet a bérlakások iránt és a bérleti díjak is folyamatosan kúsznak felfelé. Érdemes esetleg most inkább bérbe adni az ingatlant, ha örököltük? Vagy legalább ideiglenesen belépni a bérleti piacra addig, amíg ismét nem növekszik a vevők száma és az árak?

A statisztika azt mutatja, hogy az örökölt ingatlanokat a tulajdonosok 90 százaléka értékesíteni igyekszik

- szögezte le Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője, aki azt is hangsúlyozta, hogy ez általában független attól, hogy éppen milyen a piaci környezet. Ugyanezt említette Sebestyén Tamás, a hálózat XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint habár valóban inkább az eladással próbálkozik az ügyfelek nagyobb része öröklés esetén, lenne abban ráció, hogy kiadják az örökölt ingatlant. Nem csak azért, mert egy folyamatos jövedelemforrás, hanem azért is, mert az ingatlan alapvetően jó befektetés, ami a jövőben szinte biztosra vehetően növeli értékét.

Ugyanakkor persze sokféle élethelyzet van, melyben valóban indokolt lehet egy értékesítés: ilyen az, amikor valakinek nagyobb szüksége van a készpénzre, esetleg többen öröklik az ingatlant, ami nem teszi lehetővé a kiadással történő hasznosítást, vagy egyszerűen szeretnének szabadulni a közös tulajdontól az örökösök.

Ugyanakkor az is inkább az értékesítést indokolja, hogy mostanában egy megfelelő kiadás előtti ingatlanfelújítás meglehetősen macerás dolog, arról nem beszélve, hogy ha valaki örököl egy ingatlant, nem feltétlenül van arra pénze, hogy azt felújítsa. És az sem könnyíti meg a dolgát, hogy a felújítási támogatások mostanra kifutottak. De a legfontosabb talán az, hogy az emberek “kényelmesek”, nem akarják nyakukba venni egy ingatlan kiadásával járó gondokat - hívta fel a figyelmet Nagy Csaba.

Sebestyén Tamás ezt azzal toldotta meg, hogy az ő megfigyelései szerint is az a helyzet, hogy az örökös jelentős része nem feltétlenül “tehetős”. Tehát nem befektetni szeretnének, hanem minél előbb “pénzt csinálni” az ingatlanból.

Ugyanakkor, ha kizárólag üzleti szempontból vizsgáljuk a döntést, azaz olyan örökösről van szó, akinek nincs szüksége arra a néhány 10 milliónyi likvid összegre, ami az ingatlan eladásából származna, akkor megérné neki megtartani az ingatlant. Már csak azért is, mert az ingatlanok hosszabb időtávon mindig felértékelődnek, vagyis ezzel is nyerni fog, nem csak a bérbeadásból származó összeget kapja meg.

Ha viszont most próbálja értékesíteni, akkor meg kell barátkoznia azzal, hogy a jelenlegi helyzetben mintegy 5-10 százalékkal csökkentenie kell az elképzelt árat, már amennyiben belátható időn belül szeretné eladni az ingatlant, és pénzhez jutni

- jegyezte meg Sebestyén Tamás. Ennek oka, hogy - főleg, ha egy típus-lakásról van szó - magasra tartott hirdetési áron nem eladható most az ingatlan. Természetesen a kereslet nem szűnt meg teljesen, tehát, ha az örökös hajlandó néhány millió forinttal mérsékelni az elképzelt árat, akkor most is értékesíteni tudja az ingatlant - tette hozzá a szakértő. Másfelől a kiadás most még könnyebb: erős keresletet érzékelnek az ingatlanközvetítők most a bérlakások iránt, ráadásul az elmúlt fél év során is mintegy 3-5 százalékos bérleti díj emelkedés következett be a piacon.