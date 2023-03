Ez a 20 legolcsóbb utca a szegedi ingatlanpiacon: itt fillérekért vehetsz lakást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Korábban bemutattuk, hogy hova költözik az elit Szegedi városában, most pedig azt vettük górcső alá, melyek a legolcsóbb utcák Dél-Alföld legnagyobb településén. Nincs nagy meglepetés, a Csongrád-Csanád megyei székhelyen is komoly a szórás a lakásárakban, Szeged városának legolcsóbb utcáiban már 400 ezer forint alatt is hozzájuthatunk ingatlanhoz, sőt a legfrissebb adatok szerint a legolcsóbb lakásokat 300 ezer forint alatt vásárolhatjuk meg négyzetméterenként.

Címlapkép: Getty Images

