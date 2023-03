Így áll most a zöldebb Európa ügye: elmélet van, a megvalósítás késik

Sokkal nagyobb támogatást kellene adnia az EU-nak a tagállamok számára, ha azt akarják, hogy a zöld fordulat mihamarabb bekövetkezzen.

A városi vizek káros szennyezésének csökkentése, az emberek azbeszttől való védelme és a levegőminőség javítása került a Régiók Európai Bizottsága (CoR) Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügyi szakbizottságának (ENVE) fókuszába a legutolsó ülésén - erről ír a HelloVidék. Mint a lapot tájékoztatták, a svéd elnökség prioritásai és az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezményének (COP15) eredményei, valamint a szakbizottság 2023-ra vonatkozó prioritásai szintén vitaasztalra kerültek.

Rafał Trzaskowski, Varsó polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottságnak közvetlen forrásokat kellene biztosítania a zöld célok eléréséhez önkormányzati és regionális szinte egyaránt.

A 2022-es esztendő nehéz év volt minden európai ember számára. Szembe kellett nézni a magasra szökő energiaárakkal, ami miatt számtalan uniós polgárt és vállalkozást kellett megvédenünk, akik a kialakult helyzet miatt nem tudták kifizetni az energiaszámlákat. Humanitárius támogatást nyújtottunk a háború elől menekülő ukránoknak, miközben továbbra is szenvedtünk az éghajlatváltozás miatt, mivel a valaha mért legmelegebb nyarat éltük át Európában. Ennek ellenére az Európai Unió helyi és regionális hatóságai sürgősségi intézkedéseket hoztak az energiafogyasztás csökkentése, az épületek és a tömegközlekedés energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrásokba való beruházás érdekében. A városok zöldítésén, valamint a biológiai sokféleség, a levegő, a víz és a talaj minőségének javításán is dolgoztunk. Sajnos az ehhez szükséges, megfelelő pénzügyi és technikai támogatás hiánya komoly gondokat okoz, de találtunk megoldásokat, ami mutatja a közös ambíciókat és a tenni akarásunkat az elkövetkező évben is

- mondta a politikus.