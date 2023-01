Szívhatja a fogát, aki 2023-ban épitkezik, felújít: ezzel kevesen számoltak tervezéskor

Rég nem látott nehéz évvel néz szembe az építőanyag kereskedelem. Mérséklődő lakossági kereslet, csökkenő állami beruházások, növekvő infláció, hitelkamatok, kifutó támogatások és az emelkedő építőanyag árak minden oldalról szorongatják a kereskedéseket. Stratégiát kell váltani - hangzott el az Mapei Évindító Kereskedő Konferencián tegnap Budaörsön.

„Az elmúlt években felpörgött kereslet a tenyerén hordozta az építőipart, szó szerint alig tudták kiszolgálni az igényeket. Még a múlt év is kedvezően alakult a kereskedések többségének, a rendszeres áruhiány és áremelkedések ellenére is. És ez meg is látszott a próbavásárlás kutatásunk eredményén: esett a kiszolgálás színvonala” – ismertette Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője.

A 30 építőanyag kereskedés körében végzett személyes próbavásárlások eredményeinek elemzéséből kiderült, hogy egyre romlik a vevők kiszolgálásának a minősége. A kereskedések átlagosan 45 százalékos eredményt értek el tavaly, 3 százalékponttal rosszabbat 2021-hez képest, 2020-hoz viszonyítva pedig 11 százalékponttal kevesebbet.

Még ennél is beszédesebb, hogy mindössze a vizsgált kereskedések 17 százalékánál volt valamilyen kedvezmény vagy ajánlat. Egyharmaduk végzett klasszikus értékesítői munkát és kezdeményezte az eladást. Az értékesítők hangulata is romlott, a kereskedések kétharmadában nem érte el a megfelelő szintet, a fásultság, kiégés határán mozog.

Mindez azt bizonyítja, hogy a kereskedések kiszolgálták a keresletet, azt adták, amit a vevők kértek, de nem értékesítettek

– állapítja meg Markovich Béla. A szakember szerint a mai helyzetben, amikor visszaesett a kereslet, már ez nem elég, stratégiát kell váltani és aktívan kell értékesíteni. Azok a kereskedések lesznek sikeresek, akik ezt a leggyorsabban és a legjobban valósítják meg.

Ehhez számos kihívással kell szembenézni, de sajnos már voltak hasonló helyzetben a kereskedők a korábbi válságok során. Meg kell erősíteni a helyzetüket a piacunkon, pótolni kell a kieső projekteket, a forgalmat, a hatékonyságot. Ehhez javítani kell a szolgáltatásokat, meg kell tartani a biztos vevőket és növelni a potenciális partnerek számát.