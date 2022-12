Munkaidő naptár 2023: mutatjuk, mikor lesznek a munkaszüneti napok, hosszú hétvégék!

Az aktuális munkaidő naptár megmutatja, milyen napokra esnek 2023-ban az ünnepnapok és a pihenőnapok, lesznek-e áthelyezett munkanapok és pihenőnapok 2023 évében. Hogyan tervezzük a szabadságunkat, számoljunk-e szombati munkanappal 2023 évében? Mennyiben más a 2023 munkaidő naptár, mint a munkaidő naptár 2022 évi verziója?

Munkaidő naptár 2023

A munkaidő naptár 2023 évében igen letisztultra sikeredett: a 2023 munkaidő naptár megmutatja, hogy idén nem lesznek sem áthelyezett pihenőnapok, sem áthelyezett munkanapok, egész évben teljes értékű hétvégékkel számolhatunk. „Kedvenc” pirosbetűs ünnepeink közül hétköznapra esik március 15-e, október 23-a, halottak napja és karácsony, azonban sajnos újév napja ás augusztus 20-a hétvégén lesz. Az év leghosszabb szünete, amit szabadnapok nélkül is kivehetünk, húsvétkor (ápr. 7-10.) és karácsonykor lesz (dec. 23-26.).

Nézzük, hogy fog kinézni a 2023-as évünk a munkaidő naptár 2023 évi verziója szerint!

Munkaidő naptár 2022

Az előző évi, 2022-es munkaidő naptár szerint az ünnepnapok elhelyezkedése több esetben is okot adott az áthelyezett munkanapok, pihenőnapok betervezésére – aggodalomra semmi ok, idén nem kell ilyen eshetőségekkel számolnunk, ráadásul a karácsony is hétköznapra esik. A munkaidő naptár 2022 évi verzióját korábbi cikkünkben tekinthetik meg.