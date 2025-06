Nyugdíj utalás 2025 július: korábban jön a júliusi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben is, a legtöbb hónapban, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Így lesz ez júliusban is, hiszen 12-e szombatra esik, így a nyugdíj előbb érkezik.

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az egyik ilyen hónap a január volt, a másik április és júliusban is korábban érkezik a nyugdíj. Ezen kívül még két hónapban várható majd hamarabb az ellátás utalása a nyugdíjasoknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mindig érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal! Idén májusban például technikai problémák miatt a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A bank közleménye szerint technikai okok miatt a Magyar Államkincstártól érkező utalások egy része egyelőre nem került jóváírásra az ügyfelek számláin. Délután azonban rendben megérkeztek a nyugdíjak, miután a technikai gondok elhárultak. Aki nem figyeli a folyósítási dátumot és a bankszámláját, nem is feltétlenül veszi észre, hogy gond lehet. Ezért is érdemes résen lenni! A 2025. júliusi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás júliusban? A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január és az április is és eltérő lesz a július hónap is. (Továbbá az október és a december havi utalás is.) Júliusban viszont 11-én, pénteken fog érkezni a nyugdíj, mivel 12-e szombatra esik. Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők: január 10. (péntek)

február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda)

december 2. (kedd) Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta. Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj? Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni. A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette. A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják. A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása" menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok" között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.

