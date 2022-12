A horrordrágulás végleg betesz a vidéki pálinkafőzőknek: mi lesz így a hungarikumunkkal?

Költségeik emelkedésével küzdenek a kereskedelmi pálinkafőzdék, ráadásul ellenőrzés híján a zugfőzdék zavarják a legális piacot. A főzdék a költségnövekedésekben nagy szórást tapasztaltak, nehezen kikerülhető, költségnövelő elem a gyümölcs, a munkabérek, az energia és a csomagolóanyag - írja a HelloVidék.

A durva áremelkedés várhatóan jövőre sem fog megállni, így szinte biztos, hogy ez visszavetheti a hazai pálinkafőzési kedvet is. A minőségi párlatok esetében még 30-40%-os áremelkedés sem elképzelhetetlen – közölte a HelloVidékkel Gazdag Attila, a Pannónia Pálinka Kultúra Egyesület alapító-elnöke.

20 éve foglalkozik pálinkakészítéssel. 2010 óta, amióta lehet otthon is lehet legálisan pálinkát főzni, maga is készít, sőt előadásokat és tréningeket is tart. Ahogy fogalmazott, a tilalom eltörlése óta óriásit fejlődött hazánkba a pálinkakészítés:

Azóta azt tapasztaljuk, hogy az otthon főzött pálinka egyre magasabb minőséget képvisel. A berendezések egyre profibbak, az emberek egyre többet áldoznak erre, és nem azért, hogy legyártsák maguknak azt a szeszt, amitől majd jól berúgnak, hanem mert rájöttek, hogy ez egy alkotás. Szép hobbi, amivel a gyümölcsnek egy olyan íz- és illatvilágát lehet megőrizni, ami régen elképzelhetetlen volt. Egyre nagyobb az igény arra is, hogy az emberek megalkothassák a minőséget, és mi ebben tudunk segíteni.