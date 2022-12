Csúnya négyzetméterárak Budapesten: egyre több magyarnak csak álom a saját lakás

Budapest szívében az ingatlanárak mindig egy meghatározó mércét képviselnek, viszonyítási pont az egész budapesti ingatlanszakma részére. Nem csupán az V., hanem a VI. , VII. és a XIII. kerület egyes részeit is idesorolják. Év végi összefoglalójában a Central Home szakértője ezt a piacot járta körbe, mi van most és mi várható a következő hónapokban.

Időzített bomba, vagy nagyon is kiszámítható? A Belváros ingatlanpiaci helyzete folyamatos figyelmet von magára, hiszen a Budapest belső kerületeiben tapasztalt helyzet átgyűrűzik a további területekre is. A belvárosi ingatlanok specialistája, a Central Home rendszeres statisztikákkal, felmérésekkel elemzi az aktuális helyzetet.

Ahogy véget ért a nyár, egyértelműen érezni lehetett már, hogy befékezett a piac, lassultak a folyamatok – mondta Ben-Ezra Orran, a cég szakértője.

Természetesen ilyenkor mi azonnal vizsgálni kezdjük, hogy összehasonlítva korábbi évek hasonló időszakával van-e valamilyen szembeötlő hasonlóság vagy éppen különbözőség, illetve, hogy a bennünket körülvevő világ változásai, háborús helyzet, rezsiszigorítások, infláció milyen hatással van az árakra

- tette hozzá. Belvárosi területnek Budapesten nem csupán a közigazgatásilag is úgy nevezett V. kerületet értjük, hanem a VI., VII. és a XIII. kerületek egyes területeit is, így az alábbi elemzés ezekre a területekre is kiterjed.

V. kerület

Itt azért elmondható, hogy az igazán kapós ingatlanok értéke továbbra is stabil marad

– folytatta a szakértő, aki hozzátette

a szép épületekben lévő felújított lakások ára továbbra is 1 500 000 és 2 000 000 Ft-os négyzetméteráron marad.

A felújítandó lakásoknál ugyanakkor nagyjából 5 % körüli értékcsökkenés prognosztizálható, itt az átlagos négyzetméterár 1 200 000 és 1 500 000 Ft közé esik. Mindez nem vonatkozik a panorámás, különös tekintettel a dunai panorámával rendelkező ingatlanokra, ugyanis ott az állapottól függetlenül tovább emelkedtek az árak.

VI. és VII. kerület

A korábbi évekhez képest a négyzetméterárak szintén kicsit magasabbak lettek, legalábbis, ami a jó állapotú, felújított épületekben lévő, felújított lakásokat illeti

- mondta Ben-Ezra Orran.

A Nagykörúton belüli területeken az ilyen lakások négyzetméterára 1 200 000 Ft-tól akár 1 500 000 Ft-ig is terjedhet.

Itt is megállapítható, hogy a felújítandó lakások esetében nagyobb árzuhanás tapasztalható ezen a környéken is, ez akár 10 %-os csökkenés is lehet. Az átlag négyzetméterár itt 900 000 és 1 100 000 Ft között van.

XIII. kerület

Itt mi elsősorban Újlipótvárosról és a környékéről beszélünk, ez tartozik a tágabb értelemben vett Belvároshoz. Itt valóban borsos árak vannak, a felújított lakások négyzetméterára 1 200 000 és 1 500 000 Ft között mozog

– elemzte a szakértő.

Kicsit kisebb mértékben csökkennek itt az árak, ha a lakás inkább a felújítandó kategóriába tartozik, ez nagyjából 5 %-ot jelent, így itt az 1 000 000 – 1 100 000 Ft körüli négyzetméterár tekinthető átlagosnak. Ezen a területen kiemelkedő szegmensnek számít a Szent István park és környéke, ahol gyakorlatilag stabilan lényegesen magasabb áron és gyorsabban találnak gazdára az ingatlanok.

Összefoglalásként elmondható, hogy az V. kerület iránt továbbra is folyamatosan nagy az érdeklődés, és stabil a XIII. kerület piaca is, ahol amúgy az újépítésű lakások is komoly vonzerőt jelentenek.