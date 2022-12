Nagyon rosszul járt, aki kivárt: ennyire futja ma a felújítási támogatásból

Elképesztő az inflációs nyomás Magyarországon: a KSH októberben 22,5 százalékos drágulást mért, de azok még nagyobb bajban vannak, akik még a (jelen állás szerinti) december 31-i kivezetés előtt igénybe vennék az otthonfelújítási támogatást. A csempe, parketta és a festék ára is kilőtt, így sokkal rosszabbul jár az, aki az utolsó pillanatban akar lépni, mint az, aki korábban belevágott a projektbe.

Rekordinflációt mért a KSH novemberben: az árak 22,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A drágulás pedig mégrosszabbul érinthette azokat, akik valamilyen felújításba kezdtek, vagy szerettek volna kezdeni még idén.

Novemberben olyan történt ugyanis, amire még nem volt példa az építőanyag-piacon:

egy négyzetméter csempe pontosan ugyananyiba került, mint egy négyzetméter laminált parketta!

És nem az egyik vagy a másik eltt olcsóbb, konkréta a csempe hozzádárágult a parkettához. Egyetlen hónap alatt előbbi ára 0,57 százalékkal emelkedett, míg a parketta 3,31 százalékkal került többe a múlt hónapban, mint októberben. Ha az idei tendenciát nézzük, még elképsztőbb a helyzet, mindkét építőanyag az inflációt bőven meghaladó mértékben drágult!

Egy négyzetméter csembe 57,74 százalékkal kerül többe most, mint januárban, a parketta esetében pedig 46 százalékos az áremelkedés. Tavaly november óta a csempe 76, a parketta pedig 53,6 százalékkal kerül többe az üzletekben.

De nem úszta meg a brutál drágulást a diszperziós falfesték (10 literes) sem, aminek az ára egy hónap alatt 3,44 százalékot emelkedett, január óta pedig már 31,57 százalékot emelkedett az ára. Tavaly novemberhez képest pedig 35,46 százalékos a festékdrágulás.

Erre futja az állami támogatásból

Az anyagárak drágulásával párhuzamosan a 2021-ben bejelentett lakásfelújítási támogatás is egyre kevesebbet ér. Ennek az összege ugye maximum 3 millió forint lehet, és csak a felét költhetjük el az építőanyagra. Most megnéztük, hogy az idő múlásával mennyi csempére, parkettára és festékre futotta a másfél milliós keretből.

Csempéből és parkettából is 283 négyzetméter jönne most ki, ha csak azt vennénk 1,5 millióért, festékből pedig 172 vödörrel tudnánk venni. Januárban még a padlóburkolatokból bőven több mint 400 négyzetméterre futotta volna, és festékből is 225 vödörrel jött volna ki a másfél millióból. Az is kiderült, hogy csempéből a program bejelentésekor még majdnem duplaannyit lehetett volna venni, mint manapság.

Ráadásul már nem is sokáig lehet igényelni a konstrukciót: ha minden így marad, akkor már csak december 31-ig pályázhatnak a pénzre a jogosultak. A kormány egyelőre nem döntött a hosszabbításról, vagy arról, hogy esetleg valamilyen más konstrukcióval kiváltja-e az otthonfelújítási programot. A bejelentés várhatóan a következő hetekben megtörténik.