Beütött a rezsiválság: tömegek menekülnek ezekből a lakásokból Magyarországon

Közös adatgyűjtésben mérte fel az ingatlanpiac 2022 őszi állapotát három cég. A rezsiköltségek drasztikus emelkedése növelte az energetikai korszerűsítések iránti keresletet. A szigetelés nélküli, korszerűtlen házak ma már nagyon nehezen eladhatóak. Sokkal inkább válságállók és inflációtűrők a szigetelt otthonok, amelyek akár 10-15 százalékkal is többet érnek a fővárosban és környékén és akár fele annyi idő alatt is értékesíthetők, mint a hasonló, korszerűtlen társaik – derül ki a friss kutatásból.

A a Knauf Insulation és az Otthontérkép az elemzés készítése során elsősorban arra kereste a választ, hogy miként befolyásolja a családi házak árfekvését, eladhatóságát, illetve értékállóságát az, ha az ingatlan korszerű, szigetelt.

Olcsóbbak lettek, de így sem kellenek a nagy és energiapazarló otthonok

Az energiaár-változások hatására a családiházak kínálata is átalakult. Megnőtt a korszerűtlen családiházak kínálata, illetve a korábban eladásra kínált, szigetelés nélküli családiházak irányára – a csökkenő kereslettel összhangban – térségektől, korábbi ártól, felújítottsági foktól függően – mintegy 5-10 százalékkal csökkent. A korszerűtlen, akár 5-15 évvel ezelőtt épült, nagyobb alapterületű ingatlanok egyik napról a másikra szinte eladhatatlanná váltak a nagyvárosokban, illetve azok vonzáskörzetében is. Korábban ezek az otthonok – különösen Budapesten és annak agglomerációjában meglehetősen kelendőek voltak.

Hatalmasat fordult a világ a rezsiárak emelkedésének bejelentése óta. Az emberek – különösen a nagyobb, korszerűtlen lakásban, házban élők – szinte pánikszerűen kezdtek el azon gondolkodni, hogy miként maradhatna az otthonuk áram- és gázfogyasztása a frissen megszabott határértékeken belül. A nyár végére, ősz elejére így nem csak az olcsóbb kályhák vagy a napelemes rendszerek váltak gyakorlatilag hiánycikké, de a nyílászáró csere és a szigetelés, köztük a födémszigetelése is a legfontosabb, legsürgetőbb prioritások közé került

– húzza alá Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport vezérigazgatója.

Budapesten a használt családi házak kínálati négyzetméterára átlagosan 7 százalékkal csökkent. Nagyobb alapterületű ingatlan esetén a csökkenés, több mint 10-12 százalékos. A fővárosi agglomerációban január és szeptember között az irányárak még növekedni tudtak, mivel az eladók igyekeztek lépést tartani az inflációval. A nyár végére azonban csökkent a kereslet, nagyobb alapterületű házak esetében akár 5-10 százalékkal is. Mindeközben a meghirdetett otthonok száma pár hónap alatt tíz százalékkal növekedett!

Vidéken, leszámítva a turizmus vagy más miatt felkapott részeket, az ingatlanpiac rendkívül gyenge. A Balatont, a Velencei-tavat, Debrecent, illetve Győrt és ezek 5-10 kilométeres környékét; pár nagy egyetemváros kis, kiadható lakásait, továbbá néhány kiemelt fürdőhelyet (Hévíz, Zalakaros, Hajdúszoboszló) kivéve nincs kereslet a használt családi házakra.

A szigetelt, felújított otthonok gyorsabban eladhatók

Budapesten az átlagos 50-60 millió, sőt inkább 80-100 millió forinttól felfelé induló házárakat alapul véve 15-20 millió forinttal többet érnek a felújított, szigetelt családi házak. Nem ritka, hogy egy budai, vagy zuglói, 1980-1990 között épült, szépen karbantartott, nemrég felújított, korszerűsített, szigetelt ház akár 30-40 millió forinttal is többet érhet a piacon, mint a nagyon hasonló adottságú, de korszerűsítésre szoruló társa.

A fővárosi agglomerációban a korszerűbb, szigetelt házaknál elsősorban az értékesítés idő lehet rövidebb és ugyanez igaz a vidéki házak esetében is. Az eladó családiházak 50-55 százaléka szigetelt a fővárosban és az agglomerációban. Ezek irányára jellemzően 10-15 százalékkal magasabb a hasonló elhelyezkedésű, méretű és adottságú, de nem szigetelt otthonokhoz képest. Ez az ártöbblet vidéken, nem kiemelt helyen, a mérések szerint 7-12 százalékos.

Megéri felújítani, szigetelni otthonunkat akár eladás előtt is, mert annak értéke minden esetben növekedni fog, így a befektetésünk többszörösen megtérül. Ráadásul sokkal hamarabb eladhatóak ezek az ingatlanok, hiszen most mindenki a korszerű, kisebb energiaigényű házakat keresi, mivel a jól kivitelezett szigetelés akár 60 százalékkal is csökkentheti a fűtési-, hűtési költséget

– mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.