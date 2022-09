Ez igazi rezsirémálom: ősztől duplán fizethet, aki ilyen lakásban lakik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már a társasházak lakói is aggódhatnak az elszálló energiaárak miatt: a rezsicsökkentés részleges eltörlése súlyosan érinti őket. Egyrészt a saját lakásuk rezsije is nőhet, de a közös költségek is rendesen megemelkedhetnek – számolt be az RTL a problémáról.

A társasházak lakóinak komoly anyagi terheket okozhat a rezsicsökkentés korlátozása. Nem csak a saját, átlagfogyasztás feletti energiahasználatuk miatt kell többet fizetniük, hanem a társasházi energiaköltségek miatt is. A fűtésszámla mellett drasztikusan emelkedhetnek az áramköltségek is, ugyanis a lépcsőházi lámpák, a lifthasználat pedig különösen megdobhatja a fogyasztást. Így ha a távhő ára nem is változik, a közösköltség brutálisan emelkedhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! EZ IS ÉRDEKELHET Nem nyugodhat meg, aki fával fűtene a télen: hiába a hatósági ár, újabb hidegzuhany jöhet A fafűtés alternatívát jelenthet idén a túl drága gáz helyett, azonban egyáltalán nem biztos, hogy tudunk több tűzifát termelni a fűtési időszakra.

Címlapkép: Getty Images

