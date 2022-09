Kipukkanhat a magyar ingatlanlufi: jöhet az árzuhanás a lakásoknál, házaknak?

Az elmúlt három évtizedet az ingatlanárak folyamatos emelkedése jellemezte Magyarországon, a 2008-as évet követő rövid időszaktól eltekintve. Olyan bizonytalanság azonban nem mutatkozott, mint az elmúlt hónapokban a covid és a háború mentén kialakult gazdasági helyzet, főleg a magas infláció és a világszerte beinduló jegybanki szigorítások miatt. A G7 cikke szerint a szokásostól eltérően most a visszaesés, a stagnálás és a további fellendülés is benne van a piac következő fél-egy évében.

A nemzetközi sajtóban egymást követik azok a hírek, amik beinduló árcsökkenésről számolnak be – pl. Svédországban, Dániában, Németországban, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – itthon viszont arról lehet olvasni, hogy egymillió forint fölé emelkedett egyes panellakások négyzetméterára, vagy hogy az egész EU-ban itt drágulnak a leginkább az ingatlanok. A borús gazdasági helyzet mellett mindez ellentmondásosnak tűnhet, főleg hogy a közelmúltban a magyar ingatlanpiacot az Európai Központi Bank, valamint a Bloomberg is buborékgyanúsnak minősítette.

Az ingatlanpiaci adatokban már láthatóak a változás jelei, bár három ingatlanpiaci elemző is egybehangzóan állította, hogy mindezek alapján korai lenne az árak általános esésére számítani. Az első negyedévben még nem volt hatása a piacra a háború kitörésének, a keresletet pedig jelentősen erősítették azok az állami transzferek (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, fegyverpénz), amiket a választások előtt kapott meg a lakosság. A jegybank által közölt árindexet részletesebben megnézve egyébként már itt is felfedezhető egy érdekes trend, mégpedig hogy már ebben az időszakban visszaestek az árak az ingatlanpiac egy alszegmensében. A községekben ugyanis negyedéves alapon 5,4 százalékkal csökkentek a lakásárak.

Az előttünk lévő hónapok szempontjából viszont meghatározóbb lehet, hogy a második és harmadik negyedévben a nagy ingatlanközvetítők már az ingatlanpiaci forgalom lassulását tapasztalják. Viszont az is igaz, hogy a nyári jellemzően gyengébb. Idén viszont jelentős visszaesésről hallani: nagy a bizonytalanság, kivárás jellemzi a piacot - írja a lap. Az ingatlanpiacon az áremelkedést általában stabil vagy növekvő tranzakciószám szokta kísérni. Amikor viszont a forgalom csökkenni kezd, akkor az eladók közül egyre többen kényszerülnek az általuk elképzeltnél alacsonyabb áron megválni az ingatlanjuktól, ami elvezethet az árak általános csökkenéséhez.

Szintén az árak további növekedése ellen hat a hitelek masszív mértékű drágulása is.

Ennek az keresletcsökkentő hatását ugyakkor jelentősen korlátozzák a magyar állam különféle családtámogatási konstrukciói. Ami egyébként a konkrét számokat elnézve jelentős mértékben magyarázza azt is, hogy a magyar piacon miért nem indult be a más országokban tapasztalt árcsökkenés. Viszont a jegybank júliusra vonatkozó adatai alapján már látszik, hogy lassul a lakáshitelezés.

Árzuhanás szinte biztos, hogy nem lesz

Az elemzők szerint nehéz történelmi analógiát találni a mostani helyzetre, most senki nem mer biztosat mondani. Arra viszont rávilágítottak: habár egy ingatlanpiaci lufi kipukkadására drasztikus áresésként szoktuk gondolni, valójában még a 2008 utáni visszaesés is csak átlagos évi 5-6 százalékos értékcsökkenést jelentett. Ugyanis amíg az áremelés általában nem jelent problémát, árcsökkentésnél az eladók inkább kivárnak. Gyors áresésre így most sem lehet számítani.