Így elképesztően olcsó lehet télen fűteni: érdemes lépni, hogy kivédd a rezsiemelést

Érdemes lehet elindítani a H tarifa igénylését az áramszolgáltatónál, mert sokat spórolhatunk, ha klímával fűtünk.

A korábbi ígéretek szerint hamarosan ösztönzők jelennk meg arra vonatkozóan, hogy split klímával tartsuk melegen otthonunkat - írja a Portfolio. A levegő-levegő hőszivattyú már most sokkal olcsóbb megoldást kínál, mint a hagyományosabb fűtési módszerek, de aki így szeretné melegen tartani otthona tereit, már jól teszi, ha most lép, és elindítja az igénylést áramszolgáltatójánál a H tarifára vonatkozóan.

Az ilyen berendezések üzemeltetési költségei a H tarifa alkalmazásával is csökkenthetők. A H tarifa különálló mérőórája október 15. és április 15. között kedvezményes tarifával számol, az április 16. és október 14. közötti időszakban pedig a normál A1 tarifával. A korábban hőszivattyúkhoz igényelhető GEO tarifától eltérően a H tarifa a kedvezményes időszakon belül folyamatosan rendelkezésre áll, de azt fontos tudni, hogy újonnan ma már nem lehet GEO tarifát igényelni.

Augusztus elseje óta egy központilag meghatározott fogyasztási mérce alapján számlázzák ki a földgáz- és áramfogyasztást Magyarországon. Az első számlákat már ki is küldték nemrég, de a Pénzcentrum rezsikalkulátorával Te is könnyen kiszámolhatod, mennyit fogsz fizetni, ha téged is érint az átlagfogyasztás átlépése.