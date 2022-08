Milyen a jó vegyestüzelésű kazán? Így történik a vegyestüzelésű kazán bekötése

Mi az a vegyes tüzelésű kazán, milyen vegyestüzelésű kazán bekötése ajánlott egy átlagosnak mondható családi házban? Milyen a jó vegyestüzelésű kazán, milyen tüzelőanyagokkal lehet felfűteni? Hány kW-os vegyestüzelésű kazán kell egy átlagos családnak, hogy ne legyenek problémák a fűtésszezonban? Milyen érvek szólnak a vegyestüzelésű kazán mellett és ellen?

Cikkünkben mindent elárulunk a vegyestüzelésű kazán kapcsán: tudd meg, gázkazán és vegyestüzelésű kazán egy rendszerben alkalmazható-e, hogyan történik a vegyestüzelésű kazán bekötése? Milyen termék a vegyestüzelésű kazán ár szempontjából, milyen vegyestüzelésű kazán árak várhatóak a 2022-es fűtésszezonban? Mennyire gazdaságos vegyestüzelésű kazánnal fűteni?

Mi a vegyestüzelésű kazán lényege?

A kazán egy olyan berendezés, amiben a tüzelőanyag égése során energia szabadul fel – a felszabadított hőenergia valamilyen közvetítő közeggel, rendszerint vízzel, ritkábban gőzzel találkozik, ez a közeg cirkulál az ingatlanban és melegíti fel a fűtőtesteket, például a radiátorokat, kombi kazán esetén pedig a háztartáshoz szükséges melegvizet is ennek köszönhetjük. Lehetőség szerint vásároljunk minél jobb minőségű tüzelőanyagot a nagyobb hatásfok érdekében, ugyanis nem mindig az első ránézésre legolcsóbb megoldás lesz a legkedvezőbb a család pénztárcájának.

A vegyestüzelésű kazán (nevezik még szilárdtüzelésű kazánnak is) egy olyan kazánfajta, amit többféle szilárd tüzelőanyaggal is felfűthetünk: ezek közé tartozik a tűzifa, a faszén, a pellet és a brikett, de tüzelhetünk benne akár növényi hulladékot is. Fontos: háztartási hulladékot (flakon, rongy stb.) NEM szabad a vegyestüzelésű kazánban sem égetni! Egyrészt azért, mert környezetszennyező, másrészt azért, mert a műanyagoknak, rongyoknak nagyon alacsony a fűtőértéke és a kazánnak is árthatunk vele.

A vegyestüzelésű kazán üzemeltetését tekintve megkülönböztetjük az egyteres /égő nélküli, illetve a több égésteres / égős kazánokat. Az egyteres vegyestüzelésű kazán esetében a manuálisan vagy automatikusan adagolható tüzelőanyag átlagosan 2-6 óra alatt ég el. Többnyire rostélyon ég el a száraz tüzelőanyag, az égéstér lehet nyitott és zárt is, a levegő bevezetését ehhez igazítva kell megoldani, a huzatajtó biztosítja a lángoknak az oxigént, illetve segíti az égéstermék (füst) szabadba való kiáramlását.

A több égésteres vegyestüzelésű kazánok remek választásnak bizonyulnak központi fűtéses családi házakban: jellemzően van egy alsó szénégető tér, illetve egy felső, olajtüzelő égővel felszerelt kazánrész (az olajégő automatikus üzemre alkalmas, a szénadagoláshoz azonban mindenképp kell egy kis kézi erő) – mindez igaz a faelgázosító kazánokra is.

Milyen a jó vegyestüzelésű kazán?

Nehéznek tűnhet elsőre kiválasztani a számunkra megfelelő vegyestüzelésű kazánt, hiszen rengeteg különféle berendezés között válogathatunk, melyek más-más elosztásúak, teljesítményűek. Általánosságban azt a tanácsot érdemes megfogadnunk, hogy ha már a vegyestüzelésű kazán bekötése mellett gondolkodunk, nem szabad spórolnunk a biztonsági berendezéseken, amelyek nem csak a kazán, hanem az egész fűtésrendszer élettartamát növelik.

Az új típusú vegyestüzelésű kazánok már jóval biztonságosabbak, mint a régiek, a robbanásveszély kiküszöbölése végett helyeznek el bennük hűtő hőcserélőt, biztonsági szelepet, illetve automatikus kazántöltő csap is engedhet a kazánba hideg vizet. Zárt rendszerekben a vízoldali nyomás kiküszöbölése túlnyomáshatároló biztonsági szeleppel történik, a kéményekbe pedig huzatgátlót építenek a hirtelen nagylángú égés ellen, ez a hirtelen jövő, túl nagy teljesítmény a puffertartályban raktározható el.

A vegyestüzelésű kazán gyakran kapcsolódik padlófűtéshez, azonban ebben az esetben is szükség van olyan biztonsági berendezésekre, mint a biztonsági termosztát, ami a túlzottan magas hőfokon cirkuláló víz káros hatásai ellen védelmezi a rendszert (a termosztát amennyiben érzékeli a problémát, leállítja a padlófűtés szivattyúját). A hőmérséklettartó termosztatikus szelep ügyel arra, hogy a vegyestüzelésű kazán belsejébe belépő hideg víz megfelelő hőmérsékletű legyen, hogy a tűztérben a vízgőz az égéstermékből ne csapódjon le, ezzel kerülhetjük el a vegyes tüzelésű kazán korrózióját.

Hogyan történik a vegyestüzelésű kazán bekötése?

A vegyestüzelésű kazán telepítése kapcsán mindenképpen számolnunk kell a gépezet helyigényével, ami kb. 1 m2, magassága 1,2-1,7 m között mozog. Fenti kérdésünket megválaszolva eláruljuk, hogy igen, a vegyestüzelésű kazán kombinálható gázkazánnal is, ám ilyen esetekben eleve gondolnunk kell arra, hogy a vegyestüzelésű kazán és a gázkazán egymás közelében legyen, hiszen ebből a pontból kerül méretezésre a ház központi fűtése. Vegyes tüzelésű kazánt nem lehet olyan ingatlanba telepíteni, ahol nincs központi fűtés kialakítva.

A kazán rendszerint a kazánhelyiségbe kell, hogy kerüljön, működéséhez folyamatos felügyeletet, szellőzést és az égéslevegő elvezetését kell biztosítani. A kazán típusától függően a puffertároló beszerelése is célszerű lehet, vele a vegyestüzelésű kazán teljesítménye növelhető. A vegyestüzelésű kazán feltételei közé tartozik továbbá, hogy mindenképpen intézkedni kell a túlnyomás, túlfűtés elleni biztonsági szerelvények helyes beszerelése kapcsán, illetve a salak tűzbiztos eltávolításáról is tudni kell gondoskodni, hiszen az égéstermék folyamatosan halmozódik.

Hány kW-os vegyestüzelésű kazán kell egy átlagos családnak?

Az az épület hőigényétől függ. Általánosságban, ha egy jó hőszigetelésű, átlagos belmagasságú családi házról beszélünk, akkor négyzetméterenként 40 W szükséges. Ha az ingatlan hőszigetelése kevésbé jó, akkor négyzetméterenként érdemes inkább 50 W-tal számolni. A vegyes tüzelésű kazán bekötése előtt mindenképpen fontos átgondolni, hogy: mekkora az ingatlan, hány négyzetmétert szeretnénk fűteni és milyen intenzitással, mekkora a család fűtési igénye, milyenek a nyílászárók, milyen a ház falának a szigetelése stb.

Mindezzel együtt a vegyestüzelésű kazán napjaink egyik leggazdaságosabb, legjobban üzemeltethető fűtésrendszere, működése jóval olcsóbb, mint az elektromos kazáné, de még a gázkazánnál is takarékosabb, ha jóminőségű fűtőanyagot használunk hozzá és megfelelő mennyiségben adagoljuk azt. A legjobb vegyestüzelésű kazán kiválasztásához célszerű szakember segítségét kikérni, aki az ingatlan műszaki adatait számításba véve segít eltalálni a megfelelő paramétereket.

Hány fokon üzemeljen a vegyestüzelésű kazán?

A vegyes tüzelésű kazán vízhőmérséklete nagyban függ attól, hogy kint milyen idő van, ám mindezt befolyásolja saját komfortérzetünk is, hiszen mindenkinek más hőfok az optimális. Átlagosan 60°C-ra fűtenek, ám ha kint nagyon hideg van és a család kifejezetten melegben érzi jól magát, akkor 70-75°C is lehet, ha pedig kint extrém hideg tombol, -20°C-nál 90°C-ra is felfűthetjük. Enyhe időben, ha például +10°C van odakint, nem érdemes túlzottan fűteni, már 40°C-os vegyes tüzelésű kazánnal is kellemesen ellehetünk.

Vegyestüzelésű kazán árak: mennyibe kerül egy vegyes tüzelésű kazán?

A vegyestüzelésű kazán bekötése esetében a berendezés költségeivel mindenképpen számolnunk kell. A magas bekerülési költséghez hozzáadódik a biztonsági műszaki berendezések kialakítása, a korszerű központi fűtési rendszer többi elemének fenntartása, a beszerelő szakember díja és természetesen a tüzelőanyag díja is. A nem forintban mérhető költségek közé tartozik az vegyestüzelésű kazán fűtésével járó emberi erő, hiszen magunknak kell a tüzelőanyagot adagolni, a kazánt tisztán tartani, a működést felügyelni, a salakot eltávolítani.

A vegyestüzelésű kazán ár szempontjából tehát a magas bekerülési költségű fűtőberendezések közé tartozik. Ha csak a berendezés vételárát akarjuk tudni, már egy fokkal könnyebb dolgunk van – a vegyestüzelésű kazán árak 2022 derekán átlagosan 350-500.000 Ft környékén mozognak, a legolcsóbb darabok is belekerülnek szűk 300.000 Ft-ba, a legdrágábbak pedig elérhetik a 1,5-2 millió forintot is.