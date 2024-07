Hasít a hazai zöldenergia: közel 40 százalékkal nőtt a napelemes kapacitás

A hazai megújuló energia-részarány 2022-ben meghaladta a 15%-ot - derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összefoglaló jelentéséből, amely a hazai megújulóenergia-felhasználás trendjeit vizsgálja az Eurostat SHARES adatbázis szerkezete alapján. A 2010-2022-es időszakot elemző beszámoló szerint az összesített megújulóenergia-részarány 2020-ra elérte a 13,9%-ot, amivel hazánk meghaladta a vonatkozó uniós irányelv alapján kötelezően teljesítendő 13%-os értéket. Az összesített megújulóenergia-részarány 2022-re tovább emelkedett: a hazai teljes bruttó végső energiafogyasztás 15,2%-át tette ki a megújuló energiaforrásokból előállított energia.

A villamosenergia-szektor megújulóenergia-részaránya 2022-ben tovább nőtt - a 2021. évi 13,7%-ról 15,3%-ra -, amit továbbra is a napelemes kapacitások felfutása indukált. 2010 és 2022 között 2 MW-ról 4235 MW-ra emelkedett a napelemek beépített teljesítőképessége, illetve 2021-ben és 2022-ben is közel 40%-kal nőtt a napelemes kapacitás.

A fűtés-hűtési ágazatban 2022-ben egyértelműen emelkedett a megújuló részarány: a 2021. évi 17,9%-ról 20,3%-ra. A biogázból, illetve szilárd biomasszából elszámolható energia fűtési célú felhasználása némileg csökkent, azonban a többi megújuló technológia esetében nőtt a felhasználás. A közlekedési ágazatban a 2021. évi jelentős - az új megújuló irányelv által bevezetett módszertani változások miatti - megújuló részarány-csökkenés után ismét növekedés következett be 2022-ben, 6,2%-ről 7,8%-ra.

A megújulóenergia-felhasználás energiahordozók szerinti megoszlása

2022-ben (PJ, %)

A teljes megújulóenergia-felhasználás energiahordozók szerinti összetételét vizsgálva elmondható, hogy a szilárd biomassza 2022-ben továbbra is domináns szerepet töltött be (61,4%), ezen belül is főként a lakossági szilárd biomassza (tűzifa) felhasználás képviselte a legnagyobb hányadot a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül (44,5%). Emellett viszont fontos kiemelni, hogy a napenergia alapú megújulóenergia-felhasználás részaránya a 2010. évi 0,2%-ról 14,7%-ra nőtt a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül.

A magyarországi megújulóenergia-felhasználás 2010-2022. évi alakulásáról szóló beszámoló elérhető a MEKH honlapján.