Olvasd el az apróbetűs részt! Óriási összegeket spórolhatsz a rezsin, ha odafigyelsz erre

Tudatosabb háztartásigép-használatot hozhat lakossági szinten az energiavészhelyzet. Az augusztustól érvényes szabályozás szerint az is könnyen kicsúszhat majd az átlagos havi fogyasztásból, aki nem él fényűző életet. Simon Anikó, a Gorenje Magyarország Kft. marketingvezetője szerint a jövőben kulcsfontosságú lehet, hogy milyen állapotban vannak a háztartási gépeink, hiszen egy 15 éves vagy annál idősebb készülék akár meg is háromszorozhatja a fogyasztást. Aki új termékre ruházna be, annak érdemes lesz tisztában lennie a gépeket kategorizáló energiacímkék jelentésével – a szakértő szerint azonban a magyaroknak ez még mindig nehézséget okoz.

Felértékelődhet a háztartási gépek állapotát jelölő energiacímkék szerepe a következő időszakban az energiavészhelyzet miatt. A tavaly bevezetett új energiacímke-rendszer egy új kategorizálást hozott, melynek lényege, hogy egy sokkal átláthatóbb skála jelöli a gépek ökológiai lábnyomát. Ez a fogyasztóknak egyrészt segítség a környezettudatosabb választásban, augusztustól pedig a spóroláshoz is hozzájárulhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Simon Anikó, a Gorenje Magyarország Kft. marketingvezetője szerint az energiavészhelyzet mind a háztartási gépek használatát, mind pedig a vásárlási szokásokat átalakíthatja. A magyarok általában lassan cserélik le az öreg, nagyfogyasztású háztartási gépeiket, pedig egy 15 éves, vagy annál idősebb készülék akár háromszor több energiát is fogyaszthat, mint egy új modell – mondta el Simon Anikó, aki szerint tehát a jelenlegi helyzetben nemcsak a spórolás lesz kulcskérdés, hanem az is, hogy ha valaki vásárlás előtt áll, hogyan választ majd. Az EIU elemzése szerint 2016 és 2020 között az Európai Unióban 71 százalékkal nőttek a fenntartható árukra vonatkozó Google-keresések. Eszerint például egy mosógép vásárlásakor az energiatakarékosság egyre gyakrabban szerepel a fogyasztók prioritásai között. A Gorenje egy tavalyi felmérése szerint viszont a magyar fogyasztók nagy része egyelőre ár alapján választ, holott hosszú távon érdemes energiahatékony készülékbe fektetni, ha csökkenteni szeretnénk a rezsiszámlát – tette hozzá Simon Anikó. Nehezen értelmezzük a címkéket Habár a 2021-ben bevezetett címkék fogadtatása pozitív volt, az értelmezés már annál nehezebben ment: a Gorenje tavalyi kutatása rámutatott, hogy minden ötödik vásárló bizonytalan abban, hogy mit jelentenek a jelölések. Simon Anikó úgy véli, ennek az lehet az oka, hogy sokan még mindig a megszokott rendszer alapján próbálják értelmezni az új energiaosztályokat, így mondjuk egy B jelölésű gépet közepesen takarékos energiafelhasználású készüléknek vélnek, holott az új rendszerben az egy sokkal takarékosabb modellt jelölhet, mint a korábbi A+++ jelzés. Az új besorolás az összes termékkategória standardizálását lehetővé tette, a mosógépek esetében például az energiafogyasztás mellett az éves vízfogyasztásra, kapacitásra, vagy a centrifugálási hatékonyságra vonatkozóan is találhatunk rajtuk információt. Mindez sokat segíthet majd a takarékoskodásban, hiszen az MVM számításai szerint egy heti mosásra egy négytagú család esetében 10 kilowattóra áramhasználattal kell számolni. Tovább élhetnek a gépek A vásárlóknak egyébként a címkék mellett a gépek élettartamáról és szervizlehetőségekről is érdemes többet tájékozódniuk. Utóbbiak Simon Anikó szerint a jövőben felértékelődhetnek, hiszen az internet alapú okoseszközök óriási áttörést hozhatnak a szervizdiagnosztikában. Egy-egy esetleges meghibásodásnál ugyanis egyes készülékek automatikusan jelet küldenek a szervizközpont felé, így a szakemberek akár már a szükséges alkatrészekkel tudnak érkezni a helyszínre a javításkor.

Címlapkép: Getty Images

