Kiderült, hogy választanak a magyarok lakáshitelt: az elszálló árak miatt fontos most óvatosnak lenniük

A folyamatosan emelkedő lakásárak, valamint a töretlenül növekvő kamatok egyre nagyobb kihívás elé állítják a lakáshitel igénylőket. 2021 év végére a használt lakások ára 21 százalékkal, míg az újépítéseké 22 százalékkal nőtt, 2020-hoz képest. Az OTP Bank számára készült legfrissebb kutatás szerint a gyors ügyintézés és a kedvező törlesztőrészlet továbbra is meghatározó szempontok a lakáshitel választásnál az ügyfelek számára. Ingatlan vásárlásnál ugyan a vételár a legnagyobb költség azonban számos más kiadással is számolni kell, ezért a legmegfelelőbb hitel kiválasztása mellett célszerű mindenre kiterjedő költségvetést is készíteni.

A KSH 2021-re vonatkozó statisztikái alapján a lakáspiaci forgalom ugrásszerűen bővült és az év végére a járvány előtti szintet is meghaladta. Az adásvételek számának emelkedése mellett az ingatlanárak növekedése is kitartott, igaz, 2021 végére az emelkedés üteme némiképpen lassult. Az ingatlanpiac változása a lakáshitelezés területén is érzékeltette hatásait, hiszen az OTP Bank adatai szerint a hozamok és ezzel összhangban a lakáshitel kamatok emelkedésének ellenére 2022 első negyedévben az új lakás vásárlására fordított lakáshitelek kihelyezése nagyobb volt, mint 2021 azonos időszakában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bank által rendelt legfrissebb, reprezentatív kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen szempontok alapján választanak, és milyen utat járnak be azok, akik otthonteremtési céljaik eléréséhez lakáshitelt is igénybe vesznek. A felmérés eredményei azt igazolják, hogy az ügyfelek hitelfelvételkor a biztonságot, a stabilitást és a kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak. A kutatásban résztvevők a hitellel kapcsolatos döntésnél a három legfontosabb jellemző között említették a törlesztőrészlet nagyságát, a havi törlesztő kiszámíthatóságát, valamint a könnyített törlesztést. A válaszadók több mint fele gondolta úgy, hogy vonzó lehet számára egy türelmi idős kölcsön: egy olyan megoldás, amivel az otthonteremtés utáni időszakban (optimális esetben 12 hónapig) alacsonyabb törlesztőrészletet kell fizetnie.

Címlapkép: Getty Images

