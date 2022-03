Kegyetlen ára van a rezsicsökkentésnek: brutális összegeket emészt fel a rezsidémon 2022-ben

Még drágább lesz idén a rezsicsökkentést fenntartani, ezért újratervezésre lesz szükség a költségvetésben – írja a Világgazdaság.

Az elmúlt hetekben gyökeresen megváltozott makrogazdasági környezet nem fogja érintetlenül hagyni a 2022-es költségvetést – erősítette meg a lapnak egy forrásuk. A lap úgy tudja, a családtámogatások vagy a 13. havi nyugdíj védettek, de a beruházások átütemezése mindenképp szóba jöhet.

A lap azt is írja, hogy idén 700-800 milliárd forintot is elérheti a rezsicsökkentés fenntartása, ami még annál is nagyobb összeg, mint amire korábban számítani lehetett. Ezt persze, ha költségvetési oldalról akarja fedezni a kormány, akkor a lakosságot közvetlenül nem fogja érinti. Viszont a költségvetésben kelleni fog majd mozgástér ennek meglépéséhez, ami azt jelenti, hogy jelentős átcsoportosításokra is szükség lehet.