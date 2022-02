Ez az, amit az ingatlanosok nem reklámoznak: milliókat nyerhetsz, ha így adod el a lakásod

Egy ingatlan árát alapvetően három tényező határozza meg: a lokáció, a mérete és az állapota, de ezek közül csupán az utóbbira lehetünk hatással, arra viszont rendkívüli mértékben. A Magyarországon is egyre nagyobb teret hódító home staging, azaz az ingatlanok eladás előtti felkészítése milliókat is emelhet azok értékén, a vásárlók ugyanis a jó minőségű lakásokért jóval magasabb árat hajlandóak kifizetni - vélik az ezzel foglalkozó szakemberek.

Amikor ingatlaneladásra kerül a sor az ember életében, annak lokációjára és az alap paramétereire nem tud befolyást gyakorolni, az állapotára viszont annál inkább, hiszen minden eszköz a birtokunkban van ahhoz, hogy az állapot megváltoztatásával meg tudjuk növelni az ingatlan értékét.

Vitális-Pintér Veronika közgazdász arról beszélt, a hazánkban még gyerekcipőben járó, de egyre nagyobb népszerűségnek örvendő home staging, vagyis az ingatlanok felkészítése és sikeres értékesítése jóval több annál, mint ízlésesen összeválogatott bútorok elhelyezése a lakásban. Sokkal inkább egy marketingeszköz, amellyel a vevő számára élménnyé tesszük az otthon megvásárlását.

Nagyon fontos látni azt, hogy ez egy befektetés. Mindig csak annyit szabad rákölteni a lakás felújítására, ami többszörösen is megtérül az adás-vételkor. Sokan azt gondolják, feleslegesen nem költenek pénzt egy eladó ingatlanra, holott az súlyos milliókat is jelenthet pluszban

– mutatott rá a Renna Home home staging szakértője.

Jenőfi Réka lakberendező hozzáfűzte, a felkészítéssel kész megoldást nyújthatunk a vevőknek, ahová csak be kell költöznie. Ezért a kényelemért és harmóniáért pedig az érdeklődő a magasabb árat is meg fogja fizetni. Megjegyezte, bár az ügyfelek sokszor kételkedve hallgatják, hogy ezek a lakások alku nélkül vagy minimális alkuval kelnek el, pedig a gyakorlatban ez abszolút működik, és egyszerű oka van: ha valami minden szempontból hibátlan, akkor nincs alkualap.

A home staging megértésére példával élve arról beszélt, ha valaki el akarja adni az autóját, minimum lemosatja, kipakolja belőle a szemetet, a személyes tárgyait, valamint megjavíttatja az esetleges hibákat, kipolírozza az apróbb sérüléseket. Ez mindenkinek természetes, pedig nagyságrendekkel kisebb értékről beszélünk, mint ingatlan esetében.

Vitális-Pintér Veronika és Jenőfi Réka, a home stagingelt ingatlanok értékesítési szakértői most elárulták azt az 5 titkot, amellyel jelentősen növelhetünk otthonunk értékén az eladást megelőzően, és még csak pénzbe sem kerülnek.

Hibák kijavítása

A home staging nem csupán a látványról szól, a sikeres értékesítéshez elengedhetetlen, hogy esztétikus, szép lakás kerüljön a piacra, de legalább ilyen fontos, hogy az ingatlanban minden tökéletesen funkcionáljon és működjön. Jenőfi Réka lakberendező szerint a tudatos felkészítéssel tálcán kínáljuk a tökéletes lakást, a vevők minden kétséget kizáróan értékelik, hogy egy felkészített lakással nincs teendőjük, akár már másnap beköltözhetnek. A szakértő azt tanácsolja, ellenőriztessük a fűtőberendezéseket, fordítsunk figyelmet a gépekre, nem lóghatnak a kilincsek, nem csöpöghetnek a csapok, nem folyhat a WC és az elrepedt ablaktábla cseréje is az eladó dolga.

Személytelenítés és szelektálás

Kevés dolog rémiszti el gyorsabban a vevőt, mint egy zsúfolt lakás, a rengeteg személyes tárgy ugyanis megnehezíti számára, hogy a saját otthonaként tudja azt elképzelni. Mint Vitális-Pintér Veronika közgazdász fogalmazott, az érdeklődő nem más otthonát akarja látni, hanem a sajátját, és abba nem férnek bele más emlékei, más gyermekének a rajzai. A személytelenítés következő lépése, hogy átnézzük az egész lakást, mire van valóban szükség egy tágas, szellős érzetű otthon kialakításához. Minden, ami akadályt jelent ebben, kerüljön el az ingatlanból.

Takarítás

Ingatlaneladáskor életünk egyik legfontosabb vendégét várjuk, aki sok tízmillió forintot hagy majd nálunk. Ennek megfelelően is fogadjuk őt. A Renna Home home staging szakértői azt javasolják, mielőtt piacra kerül a lakás, az egyik legfontosabb lépés, hogy gondoskodjunk egy alapos nagytakarításról és a tiszta állapotot tartsuk fenn az értékesítés ideje alatt. Ez igaz nemcsak a látható helyekre, hiszen az érdeklődő benéz majd a gardróbba, a konyhaszekrénybe, hogy lássa mennyi hely van. Fordítsunk figyelmet a szagokra is, hiszen azok tudat alatt ugyanúgy befolyásolják az érdeklődők döntését.

Fények és színek

Jenőfi Réka szerint egy lakás attól válik világosabbá és tágasabbá, ha minél több fényt engedünk be és világos színeket használunk a nagy felületeken. Mint mondta, a nagyon vékony fényáteresztő függönyök használatával világosíthatunk a szobákon, a tükrök használatával pedig megsokszorozhatjuk a fényt. A falak világos színűre festése is remek eszköz arra, hogy világosabbá tegyük a szobát, ahogy a világosabb bútorok használatával is növelhetjük a tágas tér hatását.

Teremtsünk életérzést

A „wow” életérzés megteremtése a legnehezebben megfogható teendő, de ezzel tehetjük fel a pontot az i-re, állítják a home stagingelt ingatlanok értékesítési szakértői. Ha a fenti lépéseket végigcsináltuk, már csak néhány hangulati elem kell a tökéletes eredményhez.

Ez lehet akár egy reggeliző sarok vagy egy tágas étkezős nappali kialakítása, de használhatunk textileket, párnákat, ágytakarókat, törölközőket is a helység otthonosság varázslásához. Egy szépen terített asztal, finom sütemény és kávé illat hívogatóvá teszi az otthonunkat, mintha vendéget várnánk. Ha meg tudjuk adni ezt az életérzést a vevőnek, ő milliókkal fogja ezt meghálálni, mert azonnal otthon érzi magát benne.