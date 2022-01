Csúnya, ami a magyar ingatlanpiacon történik: rekordokat döntöget az áremelkedés

Rekordértékű eltérések és áremelkedések vannak jelen Európa-szerte a lakáspiacon, ütemesen drágulnak a lakások, 15 éves rekordokat döntögetnek az árak. A legnagyobb drágulás Csehországban történt, Magyarország a 12,6 százalékos eredményével már csak a középmezőnyben foglal helyet.

Jelentős eltérések láthatóak az uniós országok lakáspiacain, miközben a negyedéves lakásdrágulás mértéke az EU-ban és az Eurozónában 15 éves rekordokat döntött. - derült ki az ingatlan.com legfrissebb összeállításából, amely az Eurostat legfrissebb adatait dolgozta fel.

Az uniós országokban 2021 júliusa és szeptembere között a második negyedévhez képest 3,1 százalékkal nőttek az árak, az Eurozóna lakásai pedig 3,3 százalékkal drágultak. Hasonlóan drágulási ütemre a 2005 óta vezetett Eurostat-adatsorban nem volt példa.

A rekordértékben szerepet játszanak a koronavírus-járvány és az európai gazdaságban megjelent inflációs nyomás is. A legnagyobb drágulás Csehországban történt, kimagasló, több mint 7 százalékkal drágultak a lakóingatlanok. Majd Hollandia és Litvánia következik 5,9 és 5,4 százalékos negyedéves drágulással. Magyarország a középmezőnyben foglal helyet az átlag alatti, 2,9 százalékos negyedéves áremelkedéssel. A visegrádi országok közül Szlovákiában 4,7 százalékos, Lengyelországban pedig 2,6 százalékos áremelkedés történt.

2021 júliusa és szeptembere között éves szinten 9,2 százalékos drágulást mért az Eurostat az EU-ban, ami szintén 15 éves csúcsnak felel meg. Csehországban 22 százalékkal, Litvániában 18,9 százalékkal, Észtországban 17,3 százalékkal nőttek árak. Magyarország a 12,6 százalékos eredményével már csak a középmezőnyben foglal helyet.

Egész éves viszonylatban a 2020-as adatok a legfrissebbek, ahol az EU és az Eurozóna előző évhez képest mért 5,2 és 5,5 százalékos lakásdrágulása szintén nagyobb mértékű a magyarországi 4,9 százaléknál.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy Magyarországon visszafogottabb lett a lakásdrágulás, az elmúlt években látott és 2021 első félévében tapasztalt nagyobb tempójú áremelkedéshez képest.

Beigazolódni látszanak az ingatlan.com előrejelzései miszerint kiegyensúlyozottabb, de emelkedő pályára kerültek a lakóingatlanok árai a hazai piacon. Ez egyszerre jelent jó hírt az eladóknak és a vevőknek is. A vásárlók enyhébb ütemű és kiszámíthatóbb lakás-árváltozással tudnak számolni, a lakástulajdonosok vagyoni helyzete viszont tovább javul, mivel az ingatlanok értéke nem csökken. Ez azért is fontos, mert Magyarországon európai szinten is kiugróan magas, 90 százaléknál nagyobb a saját tulajdonú lakásban élők aránya

– tette hozzá a szakértő.