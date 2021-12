Elárulta a magyar sztárséf: így hasznosíthatod újra a karácsonyról maradt ételeket

Semmi megvetendő dolog nincsen abban, hogy egy 2-3 napos ételt megeszünk. Sokat pazarlunk, sokat kidobunk. Ráununk, nem vagyunk hajlandók átalakítani - mondta Bíró Lajos. A séf tippeket adott, hogyan mentsük meg a karácsonyról maradt ételeket a kidobástól.

A karácsonyról megmaradt ételek zöme újra felhasználható, a magyarok többsége azonban nem törődik ezzel, ezért sok megmaradt ünnepi fogás végül a kukában landol. Bíró Lajos séf az InfoRádiónak adott tippeket arra, hogy menthetjük meg a karácsonyról maradt ételeket.

A töltött káposztát el lehet tenni, azzal nincsen probléma szerinte. Ami a halászléből megmaradt, azt ilyenkor felmelegítjük, leszűrjük és halkocsonyát csinálunk belőle. Ha jó halászlét főztünk, akkor saját magától bekocsonyásodik.

A megmaradt halászléből egy jó harcsa paprikást is lehet készíteni

– mondta a séf, aki szerint a megmaradt rántott halnak csinálhatunk ecetes marinádot, amihez egy rész ecet, két rész cukor, három rész víz kell, illetve egy kis bors, só, olaj, lilahagyma. Fél napig ebben állva a hűtőben hagyjuk a halat, és máris kész a marinált halunk.

Ha maradt kacsazsírunk, akkor azt egy edénybe gyűjtve a kacsahúst is el lehet tenni és Bíró Lajos azt is javasolja, hogy a kész ételt, ami már 2-3 napja ott áll a hűtőben, forraljuk fel és hűtsük le, ezáltal sterilizáljuk, és még napokig eltartható. Bár a fagyasztás "mindig kicsit tönkreteszi az ételeket", de ha nincs más megoldás, akkor ez is alkalmazható.

– mondta a séf, aki szerint mindez a kreativitás hiányával magyarázható, nem tudjuk, hogy miből mit lehet összeállítani.