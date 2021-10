Nem olcsó, de így készül a tökéletes párizsi szelet: tuti, te sem így sütöd

Számtalan panírozási módszere van a húsoknak, zöldségeknek, de az egyik legegyszerűbb és legfinomabb a párizsi bunda. Többféle variációja van, de itt most kiderült, melyik a legjobb!

Egy hús a csont mellett a legízesebb, és a zsírszövetektől, azaz a zsírosabb részeknél a legzamatosabb. Tehát, aki szaftosra szeretné a párizsi szeletet, az semmiképpen se szárnyast válasszon alapul, de még csak sertéskarajt sem, hanem sertéstarját - írja a HelloVidék.

Azonban kizárólagos receptje nincs a párizsi bundának. Két verziót használnak gyakran, és annak válfajait. Az első, ahogy az étteremben is készítették, először lisztbe forgatják, majd enyhén sózott, borsozott felvert tojásba, majd újra lisztbe, így megy egyenesen a forró zsiradékba.

A másik verzió viszont egy kicsit későbbi találmány, de nekem sokkal ízletesebb és izgalmasabb is. Ez a palacsintatésztához hasonló bunda, ami ivójoghurt állagú, és rengeteg verziója lehet. A szakácsok egy kedvenc módszere, ha tejfölt is teszünk hozzá, mások nem a bundába, hanem a húst kenik be panírozás előtt egy kis tejföllel. A lényeg, hogy mindenképpen kerüljön a húsra tejföl.

A HelloVidék most megmutatja, hogyan készül a tökéletes párizsi szelet krumplisalátával!