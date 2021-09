Itt a leplezetlen igazság a robotporszívókról: mutatjuk, hogyan válassz

Jól hangzik, hogy egy robot végzi el helyettünk a porszívózást, miközben mi mással foglalkozunk, de több szempontot is mérlegelni kell, ha nem csak egy drága, távirányítós macskasétáltatót szeretnénk a lakásba. Gyakran vagyunk otthon vagy sokat utazunk? Jól jön egy App-on keresztül távolról is irányítható takarítógép? Melyik a számodra legjobb robotporszívó?

A Tudatos Vásárló Egyesület összeszedett néhány szempontot, ami segíthet vásárlás előtt.

Ideális lakás a robotporszívónak

A robotporszívók előnye leginkább azokban a minimalista, tágas lakásokban használható ki a legjobban, amelyek nincsenek telezsúfolva bútorral, földre tornyozott könyvekkel, dísztárgyakkal, szétszórt ruhákkal, játékokkal, így a készüléknek van helye szabadon mozogni. A magas ajtóküszöb és vastag szőnyeg szintén akadályt jelenthet, az alacsony kanapé vagy szekrény alá pedig könnyen beszorulhat a készülék. Egy zsúfolt, zegzugos, sok szőnyeggel borított lakásban egy robotporszívóval

könnyen azon kapjuk magunkat, hogy több időt töltünk az előzetes pakolással, készülék kiszabadításával a kanapé alól, kábelek közül, mint amennyit megspórol nekünk a takarítással.

Habár a robotporszívók között is van különbség abban a tekintetben, hogy milyen jól takarítják ki a lakást, általánosságban elmondható, hogy még a legjobb robotporszívók sem olyan hatékonyak, mint a „klasszikus” vezetékes társaik. Létjogosultságuk a függetlenségben és rendszerességben rejlik.

Nemzetközi fogyasztóvédő szervezetek az elmúlt években végzett rendszeres labortesztjeiből az derül ki, hogy a legjobb robotporszívók a keménypadlón (parketta, padlócsempe) teljesítményben felveszik a versenyt a „hagyományos” vezetékes társaikkal. Egy átlagos robotporszívó vezetékes társaihoz hasonlóan padlócsempéről, parkettáról akár az összes port, morzsát vagy a szálakat, szöszöket eltávolítja.

Mivel szívóteljesítményük gyenge, így szőnyegen sajnos nem teljesítenek ilyen jól. Míg a jobb vezetékes porszívók szőnyegből is eltávolítják pornak akár 80-90%-át, a legjobb robotporszívók is csak közel a felével birkóznak meg. Vagyis ez utóbbinál nem ússzuk meg a kézi porszívózást.

Nem pakol el helyettünk

Habár jó esetben a porszívózást elvégzi helyettünk, azzal számolni kell, hogy a hatékony takarítás érdekében érdemes előre elpakolni a földön lévő ruhákat, kisebb tárgyakat (váza, könyvkupac), játékokat. A kábeleket rögzítsük a földhöz, vagy tegyük magasba.

Az első küldetés

Első alkalommal mindenképp kövessük nyomon a készüléket, így könnyen feltérképezhetjük, hogy melyek a gyenge pontok számára a lakásunkban, így a későbbiekben könnyebben közlekedhet majd a porszívónk.

Tiltott zónák

A robotporszívók navigációs rendszere sokféle lehet: kamerával, szenzorokkal, lézerrel, infravörös fénnyel ill. ezek kombinációjával tájékozódhatnak. Vannak olyan készülékek, amelyek App-ján a lakás térképén bejelölhetjük azokat a területeket, szobákat, ahova nem szeretnénk, ha bemenne a porszívó.

Több robotporszívóhoz ún. virtuális fal vagy világítótorony is csatlakoztatható. A virtuális fal infravörös fényt bocsát ki, és így képez áthatolhatatlan határt a készülék számára. A világítótorony, viszont azt a területet jelöli ki a porszívónak, amit bejárhat. Ráadásul léteznek koszérzékelővel felszerelt készülékek is.

Tisztítás, karbantartás

Mivel ezeknek a készülékeknek többnyire kicsi a portartálya, készüljünk fel arra, hogy gyakrabban kell üríteni és tisztítani a szűrőt vagy szűrőket. Többféle szűrőtípussal találkozhatunk a robotporszívók esetében, akárcsak a hagyományos porszívóknál. Aki allergiás, annak a HEPA szűrős modelleket ajánlják a szakértők, habár a legtöbb készülékben megtalálható szűrők is nagyon hatékonyan távolítják el a levegőből a kis szennyező részecskéket. A valódi HEPA szűrők és az utánzatok (HEPA-jellegű) közti különbséget leginkább a szűrő árából lehet látni, illetve a valódi HEPA szűrőre rá van írva az, hogy tesztelve és hány százalékot ért el. A teszteredmények szűrhetők erre a jellemzőre a részletes keresés fül alatt.

Programozás, irányítás

A legtöbb robotporszívót nem csak a készüléken lévő kijelzőkkel állíthatjuk be, de van amelyiket távirányítóval, vagy egy App-pal a telefonunkról is tudunk programozni akár a munkahelyünkről is.

Mennyit bír az akksi?

A legtöbb készülék akkumulátorról működik: a készülék érzékeli, ha kezd lemerülni, ilyenkor visszamegy a dokkoló állomásra, és feltölti magát. A fejlettebb típusúak emlékeznek rá, hogy hol hagyták abba a takarítást, és onnan folytatják. Egyes készülékek viszont nem tudják feltölteni magukat, hanem nekünk kell csatlakoztatni a konnektorhoz. Ez a típusú készülék inkább olyanoknak ajánlott, akik otthon vannak, miközben a gép takarít, így szükség esetén fel tudják tölteni.

Ha nagy a lakásunk valószínűleg egy töltéssel nem tud kitakarítani a készülék, ezért azt is érdemes figyelembe venni, hogy mennyi idő alatt töltődik fel újra az akksi és mennyi az üzemideje. Egyes készülékek akkumulátora azonban akár 3-4 órán át is bírja működés közben.

Kefék, programok, portartály mérete

A turbó kefével rendelkező készülékek jobban eltávolítják a koszt a padlóról. Egyes készülékek oldalán található kiegészítő seprű segít a koszt a porszívó útjába terelni.

Általános szabály, hogy minél drágább a gép, annál többféle programozási lehetőségünk van.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a robotporszívók portartályai általában sokkal kisebbek mint a „hagyományos” porszívóké, de ezen belül is sokféle méretű van. Ha nem akarunk minden takarítás után portartályt üríteni, érdemes nagyobb méretűt választani.