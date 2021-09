Finom és egészséges ez a húsféle, mégis ritkán fogyasztjuk: ez állhat a hátterében

Negyedszázada nem járt katolikus egyházfő Magyarországon, jövő vasárnap viszont a Hősök terén misézik Ferenc pápa. A HelloVidék sem megy el szó nélkül a nem mindennapi látogatás mellett, ezért egy különleges, töltött báránycombot készítettek ebből az alkalomból.

Mindenki számára ismert, hogy a zsidó-keresztény kultúrában milyen központi szerepe van a báránynak, mint szimbólumnak. A keresztény egyházak jelrendszerében a bárány Jézus Krisztust, az Isten fiát jelenti. Ez már csak azért is fontos a mostani pápalátogatás kapcsán, mert a katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkezik, amelynek központi eleme az oltáriszentségben jelenlévő Krisztus hirdetése és ünneplése. A Gasztromesék című sorozatban a portál igyekszik az ünnepekre, nagyobb eseményekre ételeket ajánlani, így van ez most is.