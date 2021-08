20 millióba sem fájt ez a hagyományos magyar parasztház: csodás otthont varázsoltak belőle

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Aki egyszer vidéken élt, a nagyvárosi panelből visszahúzza a szíve. Így volt ez Balsai Anikóval és Kótai Ferenccel is, akik hosszú évek után egy kis faluban, Anikó szülőfalujában, Jenőben találták meg álmaik nádfedeles házát, és rögtön meg is vásárolták. A házaspár a HelloVidéknek mesélte el, mennyibe is került csodás otthonuk.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK