A lakcímbejelentő lap kitöltése 2021: Lakcímbejelentő lap hol szerezhető be, lakcímbejelentő lap letöltése 2021

Az állandó lakcím és a tartózkodási hely bejelentése az egyik leggyakoribb hivatalos ügy, amivel kapcsolatban felkereshetjük az okmányirodát, illetve az elmúlt évek módosításainak köszönhetően online is elvégezhető a lakcímbejelentő lap kitöltése 2021.

Hogyan történik a lakcímbejelentő lap letöltése 2021 évében online lakcímkártya ügyintézés során, hol kapható lakcímbejelentő lap és hogyan történik a lakcímbejelentő lap kitöltése 2021 során? Milyen adatokat tartalmaz a lakcímbejelentő lap, kinek kell, hogy szerepeljen rajta az aláírása? Állandó és ideiglenes lakcímbejelentés esetén is ugyanaz a lakcímbejelentő lap kell?

A lakcímbejelentésről általánosságban

Magyarországon fontos, hogy be legyen jelentve az állandó lakcímünk, amellett ha van, a tartózkodási helyünk is, illetve költözés esetén ezeket az adatokat módosítani kell, hiszen azzal, ha nem ott lakunk, ahová be vagyunk jelentve, törvényt szegünk. A lakcímbejelentő lap kitöltésének további előnye, hogy számos szolgáltatást a lakcímünk alapján vehetünk igénybe, ilyen például a közoktatás, vagy az állami egészségügy.

Lakcímbejelentő lap: Állandó lakcím és tartózkodási hely

A lakóhely, azaz állandó lakcím az a hely, ahol a törvény szerint valójában élünk. A bejelentett lakcímnek nem kell feltétlenül lakóépületnek lennie, lehet az akár egy raktárhelyiség vagy garázs is. Ezzel szemben az ideiglenes lakcím, más néven a tartózkodási hely az a lakcím, ahol 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodunk, ám nem mondjuk fel miatta az állandó lakcímünket. Az ideiglenes lakcím bejelentés nem történhet meg, ha nincsen állandó lakcímünk megadva!

Sokan nem tudják, de a törvény szabályozza azt, hogy költözés esetén 3 napon belül be kell jelentenünk az új lakcímünket, a tévhitekkel ellenben nem választás kérdése, hogy megtesszük-e! Ugyanígy kell eljárnunk az ideiglenes lakcím bejelentése esetén is, hiszen a mi érdekünk, hogy el tudjunk menni háziorvoshoz vagy hivatalos ügyben megadjuk a levelezési címünk.

A lakcímbejelentő lap kitöltése: Kik intézik az ügyet?

A lakcímkártya ügyintézés során a tulajdonosok vagy a haszonélvezők korlátozás nélkül beírhatják ingatlanjuk címét akár állandó, akár tartózkodási címről van szó. Kiskorú vagy más szempontból korlátozott cselekvőképességű személy esetében szükséges a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulása. Albérlet esetén tulajdonosi szállásadói nyilatkozat, azaz tulajdonosi hozzájárulás kell, amit feltüntet a lakcímbejelentő lap.

Mi kell a lakcímbejelentéshez?

Típuskérvény, azaz lakcímbejelentő lap;

személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély;

az előző lakcímkártya, amelyet le kell adni;

dokumentum, amely igazolja, hogy a kérvényezett lakcím létezik és jogosultak vagyunk a bejelentkezésre (tulajdoni lap, adásvételi szerződés);

amennyiben nem a saját ingatlanunkba jelentkezünk be, a tulajdonos beleegyezését igazoló dokumentum vagy a tulajdonos személyes megjelenése, egyes esetekben szállásadói nyilatkozat.

Mi történik, ha nincs lakcímünk?

Ha valaki nem tud bejelentkezni oda, ahol valójában lakik, sokszor egy másik, régebbi, vagy már elavult lakcímet kell használnia. Ha nem sikerül egy rokonon, ismerősön keresztül bejelentkeznünk, akkor települési lakcímet kell létesítenünk, amellyel - ha nem is vagyunk azok – hajléktalan státuszba sorolnak minket. Ebben az esetben egy várost vagy Budapest egyik kerületét kell megjelölnünk, ahol „lakcím nélküli” emberként a legtöbbet tartózkodunk. Ez az eset csak az állandó lakóhelyre vonatkozhat, tartózkodási helyet bejelenteni így nem lehet – a bejelentést bármilyen igazolás nélkül megtehetjük a magyar okmányirodákban.

A lakcímbejelentő lap kitöltése 2021

A lakcímbejelentő lap kitöltése elsőre nehéz feladatnak tűnhet, de valójában nem olyan bonyolult a lakcímbejelentő lap formanyomtatvány. A lakcímbejelentő lap két részből áll, amelyet attól függően kell kitöltenünk, hogy állandó lakcímet létesítünk, vagy tartózkodási helyet jelentünk be, módosítunk. A lakcímbejelentő lap tartalmazza minden esetben a bejelentkező személy állandó lakcímét, az ingatlan tulajdonosának nevét és aláírását, a kérdéses címet és azt, hogy mire irányul a lakcímbejelentő lap kérvénye. Egyes részeket az eljáró szerv tölti ki, illetve a lakcímbejelentő lap tartalmaz egy vonalkódot is.

Érdemes több lakcímbejelentő lap kikérése az okmányirodából, amelyet a tulajdonos (egyes esetben az albérlővel együtt) kitölt, aláír, majd a bejelentő fél visszaad az okmányirodába. Ezután már maga a lakcímkártya ügyintézés gyors folyamat lesz, mindössze 10-15 percen belül meg is kapjuk az új okmányt, nem kell ideiglenes lakcímkártya.

Lakcímbejelentő lap hol kapható?

A lakcímbejelentő lap egy speciális nyomtatvány, amit az okmányirodákban kérhetünk el és tölthetünk ki, illetve a magyarorszag.hu hivatalos ügyintéző oldalon keresztül intézhetjük. Amennyiben van rá lehetőségünk, érdemes lehet a személyes ügyintézést választanunk, ugyanis a lakcímbejelentő lap kitöltése sokak számára nehézséget okoz első nekifutásra.

A lakcímbejelentő lap letöltése 2021

Lakcímbejelentő lap PDF vagy más formátumban a hivatalos ügyintézés keretein kívül nem tölthető le. Vagy a személyes ügyintézés során, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül intézhetjük a feladatot, máshol nincs rá lehetőségünk.