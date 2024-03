Jó hírt kaptak a vidéki magyarok: megkönnyíti az életüket ez a szolgáltatást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Új megoldást vezet be az OTP Bank, hogy olyan településeken is biztosítsa a személyes ügyintézés lehetőségét, ahol nem rendelkezik állandó bankfiókkal. A most bejelentett Mozgó Bankfiók Békéscsaba környékén teljesít majd szolgálatot. Az új mozgó bankfiók egy hagyományos kézpénzmentes bankfiókkal azonos szolgáltatási kört kínál az ügyfelek számára.

Az elmúlt években az ügyfelek banki ügyintézési szokásaiban jelentős változások történtek. A rutin jellegű, napi bankolási ügyeiket egyre nagyobb arányban végzik a digitális csatornákon, míg komplex pénzügyi igényeikkel kapcsolatban továbbra is személyesen, fiókokban kérnek segítséget. Ahhoz, hogy az ügyféligényekben bekövetkezett változást megfelelően tudja kezelni a hitelintézet, a fiókhálózatának is alkalmazkodnia kell. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A változó ügyféligényekhez igazodva, fokozatosan új kiszolgálási modellt vezet be az OTP Bank, illetve ezt szem előtt tartva 2020 óta új koncepció mentén újítja fel bankfiókjait. Olyan környezet kialakítása a cél, ami támogatja a komplex pénzügyi igényekhez kapcsolódó tanácsadási helyzetek kényelmes, hatékony és diszkrét lebonyolítását. Mára már mintegy 60 fiók újult meg, a hitelintézet célja pedig az, hogy évente további 30-at alakítson át. Az az új trendeknek megfelelően vizsgálták, hogy hol jelentkezik nagyobb ügyféligény, ennek eredményeként az elmúlt 12 hónapban öt új helyszínen nyitott fiókot. Az intézkedések célja, hogy nagyobb szolgáltatási palettával és jobb körülmények között tudja kiszolgálni az ügyfeleket. A most bejelentett Mozgó Bankfiók több olyan településen biztosítja az ügyfelek kiszolgálását, ahol a hitelintézet nem tud állandó bankfiókkal jelen lenni, így nem kell átutazniuk más településre, mert helyben el tudják intézni ügyeiket. A Mozgó Bankfiókban a hagyományos bankfiókokban megszokott otthonos, modern és diszkrét körülményekkel találkozhatnak az ügyfelek, ahol teljeskörű szolgáltatást biztosítanak számukra. Legyen szó akár számlaügyintézésről, számlanyitásról, fogyasztási hitel igénylésről, vagy akár a megtakarítások kezeléséről, biztosítások megkötéséről. A fiók készpénzmentes működésű, hiszen azokon a településeken, ahol meg fog jelenni, elérhetők az ügyfelek részére a ki- és befizetésre is alkalmas ATM-ek Az első Mozgó Bankfiók kezdetben Békéscsaba környékén teljesít majd szolgálatot, Nagyszénás, Medgyesegyháza és Tótkomlós településeken. A szolgáltatás március 5-én indul el. Címlapkép: OTP Bank, Vállalati Kommunikációs Csoport

Címlapkép: Getty Images

