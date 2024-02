Ennyire mumus az ügyintézés: elriasztja a magyarokat a sok macera az évszázad befektetésétől?

Csupán a lehetséges befektetők harmada él a tartós befektetési számlával (TBSZ) járó előnyökkel, mivel a díjakat magasnak, a számlanyitást bonyolultnak, a teljes hozamadómentességhez szükséges ötéves elköteleződést pedig túl hosszúnak ítélik.

Nemrégiben indított el a magyar piacon elsőként ingyenes TBSZ-t a Lightyear, melynek megjelenése előtt mindössze a magyarországi befektetők harmada élt a főként adóoptimalizációs előnyei miatt preferált megoldás előnyeivel. A cég saját ügyfélkörében végzett felméréséből kiderül, hogy ennek három fontos oka is volt. Egyrészt a befektetőket elriasztotta az ötéves lekötési idő: ez kell ugyanis ahhoz, hogy a TBSZ-számlán elhelyezett befektetések teljesen hozamadó-mentessé váljanak. Másfelől a számlanyitás bonyolultsága is sokaknak jelentett problémát, hiszen ez gyakran személyes találkozót igényelt volna. Harmadrészt a számlához kapcsolódó magas díjakat is számos kifogás érte, mivel ezek felemésztik a hozamot.

A cég közléséből az is kiderül, hogy a számlákon tartott legnépszerűbb pénzügyi eszköz az ETF (20%), ezt követik a BlackRock pénzpiaci alapjai (13%), de amerikai technológiai részvényeket is szívesen vásárolnak TBSZ-re (Tesla: 6,9%, Nvidia: 6,6%). „Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy nagyon megugrik az igény a befektetésekre Magyarországon, ha ezeknek létezik könnyen hozzáférhető és költséghatékony formája” – vélekedett Somogyi Flóra, a Lightyear kutatási részlegének vezetője. A szakember egy korábbi tanulmányt hozott fel példának, amely szerint a magyarok 70 százaléka nem elégedett a pénzügyi helyzetével, és ennek megfelelően sokan kutatnak jobb befektetési lehetőségek után.