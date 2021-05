Pesten kis lakás, Nógrádban palota: erre elég 50 millió forint a magyar ingatlanpiacon

Egyszerűnek tűnhet a kérdés: mire elég 50 millió forint a mai magyar ingatlanpiacon? A válasz azonban korántsem egyértelmű, legalábbis az ingatlanpiaci szakértők szerint, hiszen akár 50-100 kilométerenként változhat, hogy ennyi pénzért egy kisebb házat vehetünk, vagy alku nélkül felvásárolhatjuk az összes eladó ingatlant az adott településen. Mindenesetre a Pénzcentrum körképéből kiderült, hogy mialatt Budapesten ennyi pénzért átlagosan kevesebb mint 80 négyzetméter jönne ki, Nógrád megyében 50 millióból már valóságos palotát vehetünk.

Durván kettészakadt Magyarország a Pénzcentrum ingatlanpiaci körképe szerint: arra voltunk kíváncsiak, hogy mire elég 50 millió forint a hazai ingatlanpiacon. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép és Budapesti Újlakás Értéktérkép adatai alapján elég érdekes adatok jöttek ki: a 23 fővárosi kerületből nyolc esetében 50 millió forintért valószínűleg nem kapnánk 70 négyzetméternél nagyobb használt lakást, amelyeket még fel is kellene újítani.

Ezek jellemzően Budán, illetve a pesti belvárosban vannak, de például a XIII. kerületben is csak egy 69 négyzetméteres használt lakásra lenne elég a képzeletbeli 50 millió forintunk. Aki nagyobb ingatlant keres, de mégis maradna a fővárosban, annak tanácsosabb a külső kerületeket célba vennie a félszáz millióval.

Ennyi pénzért ugyanis a XXIII. kerületben, Soroksáron egy 138 négyzetméteres lakásra is telhet, ami messze a legnagyobb használt ingatlan, ami ebből a pénzből kijönne. A második helyen a XX. és a XXI. kerület áll, ahol egyaránt 108 négyzetméterre lenne elég 50 millió forint, a XVIII. kerületben pedig ennyiért kb. 107 négyzetméterre lehetne beköltözni.

Ha valaki nem akar bajlódni a felújítással, ezért új lakásba költözne, az ne nagyon gondolkodjon 80 négyzetméter feletti élettéren, ha mindenképp Budapesten vásárolna ingatlant. 50 millióért ugyanis a XXIII. kerületben lehet a legnagyobb új lakáshoz hozzájutni, ami az adatok szerint 81 négyzetméteres lenne. Ha valaki nem akar Soroksárra költözni, akkor még szűkebbek a lehetőségek: a XVII. kerületben egy 74 négyzetméteres új lakásra lehet elég 50 millió, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén pedig 72-re futná belőle.

Amennyiben a belváros lenne a célpont, túl nagy új lakással ne számoljunk, ha csak 50 milliónk van:

az V. kerületben ennyi pénzből hozzávetőleg 25 négyzetmétert lehetne vásárolni.

De sokkal nagyobbra a XII.-ben sem futná, ott átlagosan 28 négyzetméternyi új lakásra elég ennyi pénz. Az I. és a II. kerületben pedig 32 négyzetmétert lehetne vásárolni.

Budapest a legdrágább, Salgótarján a legolcsóbb

Összességében Budapesten átlagban 78 négyzetméterre elég 50 millió forint a használt ingatlanok piacán. A megyeszékhelyek közül Debrecen a második legdrágább, de itt ugyanez az összeg már 119 négyzetmétert ér. Székesfehérvár sem sokkal marad el, ott 121 négyzetméter jönne ki 50 millióból. Hasonló méretű ingatlanra elég a pénz Veszprémben (122nm), illetve Győrben (123 nm) is.

Kiderült, hogy ingatlanárak tekintetében Nógrád megye van a leginkább leszakadva az országtól, ugyanis a megyeszékhelyen, Salgótarjánban akár 400 négyzetméternyi ingatlant is vehetünk 50 millió forintért. Hátulról a második helyen áll Miskolc, de ott már csak ennek durván a felére elegendő az összeg. 200+ négyzetmétert váasárolhatunk még Békéscsabán is, a többi megyeszékhelyen átlagban ennél kevesebb alapterület jönne ki az 50 milliós keretből.

A megyei bontásból is hasonló sorrend rajzolódik ki: Pest a legdrágább, itt 123 négyzetméterre elég 50 millió, a második helyen Győr-Moson-Sopron áll 129 négyzetméterrel, Hajdú-Biharban pedig 131 négyzetméterre lenne elég a pénz.

Ellenben Nógrádban 456 négyzetméter is kijöhet 50 millióból, mialatt Borsodban csak 250 és a harmadik legolcsóbb Békésben is csak 246.

Azért van mozgástér

Körkérdésünkre válaszul Benedikt Károly, a Duna House marketing és PR vezetője kiemelte, hogy 50 millió forintos kerettel azért már bőséges ingatlanválaszték tárul a vásárló elé:

Budapesten tudjuk a legkisebb ingatlanokat megvásárolni, hiszen például a belváros legdrágább kerületeiben már csak egy átlagosnál kisebb 45-50 nm lakást tudunk venni, míg a külkerületekben ennél azért jóval nagyobb akár 80 nm-es ingatlan is megszerezhető. Fontos hogy ebben az árkategóriában a használtlakások mellett már újépítésű ingatlanokat is találunk, igaz jellemzően itt is inkább kisebb alapterülettel. Házak tekintetében az 50 milliós határ alatt szűkebb a kínálat és jellemzően kevésbé jó állapotú, felújításra szoruló ingatlanok között válogathatnak az érdeklődők

- fogalmazott. Hozzátette, országszerte viszont széles kínálatból választhatnak ebben az árkategóriában az ügyfelek. Újépítésű lakások és házak tekintetében is elérhető a nagyobb család számára is megfelelő nagyságú 3-4 szobás ingatlanok, a használtlakások piacán pedig még jobb a helyzet a cég tapasztalatai szerint.

Különbségek természetesen országszerte is vannak a nagyvárosok között, Miskolcon például jóval nagyobb, majdnem kétszer akkora ház is megvásárolható ebből a keretből mint ha Debrecenben vagy Győrben nézelődnénk. A pihenni vágyók is találnak már Balaton parti ingatlanokat ebben az árkategóriában, amennyiben méretben vagy az ingatlan állapotában hajlandóak kompromisszumot kötni. Siófokon kisebb újépítésű lakást vagy nagyobb felújítandó házat is tudunk már venni, Balatonfüreden azonban jóval kevesebb ingatlan közül válogathatunk ennyi pénzért

- ismertette Benedikt Károly.

Van, ahol az összes eladó ingatlant megvehetjük ennyiért

Egyszerű kérdésnek tűnik, hogy mire elég a mai magyar ingatlanpiacon 50 millió forint, de Balogh László szerint a megválaszolása sokkal bonyolultabb.

Magyarországon akár 50-100 kilométerenként változhat az, hogy épp csakhogy egyetlen ingatlant tudunk megvásárolni ennyi pénzből vagy egy egész település kínálatát vehetjük meg alku nélkül. Alapvetően nincs rossz helyzetben, aki 50 millió forintból tud lakást vásárolni, mert az ingatlan.com kínálatában jelenleg 125 409 eladó lakás és ház található, amiből 76 447 darabért (vagyis 61 százalékukért) 50 millió forintnál kevesebbet kell fizetni

- ismertette az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyha országosan az ingatlanok majdnem kétharmadát meg lehet venni 50 millió forintból, akkor mennyit változik a helyzet, ha a legfelkapottabb településekre látogatunk? Itt ugyanis már más viszonyokkal találkozhatnak a vevők:

Budapesten összesen 49 129 darab eladó lakás és ház hirdetésből csupán 24 218-at lehet 50 millió forintnál olcsóbban megvenni, ami kevesebb mint a kínálat fele - összegezte a szakértő.



A megyeszékhelyeken viszont 23 878 darabból áll a teljes lakóingatlan kínálat az ingatlan.com-nál, amiből 18 672 darabért kell 50 millió forintnál kevesebbet fizetni, ami az eladó lakások és házak háromnegyedének felel meg.

Érdekes, hogy nem a legnagyobb városokban ér a legkevesebbet 50 millió forint: a Balaton környéki 188 településen például 7874 darab eladó lakás, ház és nyaraló található, viszont ezek közül csak 3286 darab olcsóbb mint 50 millió. Ez alig több mint 40 százalék

- vázolta Balogh László, majd azt is ismertette, hogy az ország egészét tekintve

1024 olyan település van, ahol az eladó lakás- és házhirdetések összege kevesebb mint 50 millió forint, tehát az adott település a teljes kínálatát megvehetnék a vevők alku nélkül.

Természetesen ezek közül számos olyan van, ahol csak egy-egy eladó ingatlan található, de a legnagyobb maximum 50 millió értékű összkínálattal rendelkező település a Somogy megyei Vízvár és a Békés megyei Okány, ahol 8-9 ingatlant is megvehetünk ennyi pénzből.

A hirdetési portál szakértője példákat is hozott, ha valaki a "legtöbbet" szeretné kihozni 50 millió forintból, vagyis a legnagyobb alapterületű ingatlant szeretné megszerezni, akkor a kérdéses összeg alig tizedét kellene ráköltenie: hirdetnek ugyanis náluk egy 15 ezer négyzetméteres tanyát szántóval, ami alig 3,6 millió forintért megvehető. Igaz, itt csak a ház alapjai vannak meg, tehát az új tulajdonos el tudja költeni az ingatlanra a maradék 46 millió forintot is.

Ha valaki viszont "a legdrágábbat" keresi 50 millió forintért, akkor egy 27 négyzetméteres Sas utcai lakás lehet a nyerő megoldás, amelyet szintén náluk kínálnak eladásra. A két szobás, felújított ingatlan négyzetméterára meghaladja az 1,7 millió forintot.