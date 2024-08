Azért ez nagyon durva: gumibotot is használtak az iskolaőrök magyar iskolákban

Az iskolaőrök iránti kereslet folyamatosan növekszik Magyarországon, azonban az állomány feltöltöttsége még mindig nem éri el a kívánt szintet. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai szerint 2024 júliusában 731 iskolaőr teljesített szolgálatot, miközben 806 nevelési-oktatási intézmény jelentkezett a programba. Ez azt jelenti, hogy az iskolák 91 százaléka rendelkezik iskolaőrrel - írja a HVG.

A most zárult tanév során az iskolaőrök összesen 234 esetben intézkedtek, amelyből 46 alkalommal kényszerítő eszközt is alkalmaztak. Ezek között szerepelt bilincs, gázspray és gumibot használata is. Az előző tanévben, a 2022/2023-as időszakban mindössze 199 intézkedés történt, és csak 27 esetben volt szükség kényszerítő eszközre.

Az ORFK közérdekű adatigénylésére adott válaszokból kiderült, hogy egy év alatt az iskolaőrök száma 26 fővel nőtt, míg a programba bevont iskolák száma 40 százalékkal emelkedett. A toborzás folyamatosan zajlik annak érdekében, hogy minden igénylő intézménybe jusson iskolaőr. A fizetések ugyan nőttek, de továbbra sem vonzóak: Budapesten és Pest megyében havi bruttó 336 ezer forintot keresnek az iskolaőrök, míg más megyékben ez az összeg bruttó 326 ezer forint.

Az alacsony bérek mellett a jelentkezők számára kevés követelményt támasztanak: elegendő a középfokú végzettség és az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság. Ezzel szemben például egy határvadász akár bruttó 400 ezer forintot is kereshet, ráadásul oda elég a nyolc általános iskolai végzettség.

A statisztikák szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt a legtöbb súlyos eset mindkét tanévben. A most zárult tanév során itt kilenc alkalommal kellett beavatkozniuk az iskolaőröknek: öt esetben testi kényszert alkalmaztak, egyszer bilincset használtak, kétszer gázspray-t vetettek be és egyszer gumibotot használtak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtversenyben vezeti a listát Borsoddal kilenc esettel, de itt mindegyik eset testi kényszer alkalmazásával zárult.

Az országos adatok alapján három megye – Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom és Nógrád – volt olyan szerencsés helyzetben idén, ahol nem volt szükség durvább beavatkozásra vagy kényszerítő eszköz használatára.

Az iskolaőri program négy éve indult el hivatalosan Magyarországon. Pintér Sándor belügyminiszter már 2012-ben felvetette az ötletet, de akkor még nem tartozott hozzá az oktatásügy. Végül 2013-ban kísérleti jelleggel indult el az "iskolarendőrség", majd jelenlegi formájában 2020 óta működik.

A program indulása óta több mint háromszázan hagyták el a pályát különböző okok miatt. A legnagyobb fluktuáció Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt tapasztalható. Az elmúlt tanév során azonban nincs adat arról, hányan mondtak fel.

Friss hír szerint vádat emeltek egy diáklányt zaklató iskolaőr ellen; az ügyészség szerint februárban fogdosott egy tizenhárom éves lányt és szexuális ajánlatot tett neki. Korábban pénzbüntetésre ítéltek egy másik iskolaőrt egy ötödikes bántalmazása miatt és egy hetedikes lány zaklatása miatt is vádat emeltek már korábban egy másik személy ellen.

Összességében tehát bár növekszik az iskolaőrök száma és javulnak a feltöltöttségi mutatók is, továbbra is kihívásokkal kell szembenézniük mind anyagi téren mind pedig a munkaerő megtartásában és toborzásában.