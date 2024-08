Rengeteg gyerek issza meg ennek a levét az iskolában: a szülők nem is tudnak róla, mekkora a dráma

Továbbra is erősen él a fiatalok körében az olcsóbb ruhák miatti cikizés. Csak most a hangsúly igencsak áttevődött a cipőkre, ám a pszichológusok szerint a szegénység miatti megszégyenítésnek ténylegesen történelmi gyökerei vannak – írja a Telex.

Továbbra is tetten érhető Magyarországon a szegénység miatti cikizés az iskolákban, és ezen a mára igen népszerű, jobbára a sneakerekkel (sportcipők) „menybe menő” influenszerek sem segítenek sokat. Azt írják, az elérhetetlen luxus, a javak, vagy egyáltalán a jólét mások arcába tolása teljesen mindennapossá vált a legnépszerűbb platformokon. „Ez a közeg, amiben látszólag mindenki milliós villákban él, miközben semmit nem dolgozik, rendkívül toxikus hatással van a fiatalokra” – fogalmaz a cikk.

Azonban influenszerek, illetve sneaker őrület nélkül is valójában a szegénység miatti megszégyenítésnek történelmi gyökerei vannak, mondja a portálnak Székely Zsuzsanna, az Ifjúsági Lelki Elsősegély pécsi tagszolgálatának vezetője. Ismerteti, hogy a gyerekek a szülők mintáit követve státuszszimbólumok alapján határozzák meg magukat. Apunak a menő autó, a méregdrága mobiltelefon, karóra a státuszszimbóluma, anyunak a divatos ruhák, smink, parfüm, a gyerekeknek pedig a sneakerek.

A szakember elmondja azt is, hogy a bullying jele, ha a gyerek egyre kedvetlenebbül jár az adott közösségbe, ezt mondja a szülőnek vagy egyre többször betegszik meg, fájlalja a fejét, hasát az őt érő stressz miatt. Ezt a fajta zaklatás komolyan kell venni, mert hosszú távon súlyos önértékelési zavarokhoz, akár depresszióhoz is vezethet. A bullyingnak sok formája van, a megszégyenítés, a cikizés gyakori, ráadásul bármi miatt, akár a menő cipők miatt is.