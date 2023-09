Tovább folytatódik a Qualitas Gimnázium ügye: ugrott a működési engedély, mi lesz a diákokkal?

Visszavonták a soroksári Qualitas Gimnázium működési engedélyét, ahol a héten végrehajtó jelent meg tanítás közben, és kiürítette az intézményt – tudta meg az ATV.

Ahogy arról a Pénzcentrumon is több alkalommal beszámoltunk a héten, tovább folytatódik a kilakoltatott Qualitas Gimnázium kálváriája. Most az ATV értesült arról, hogy az intézmény működési engedélyét is visszavonták az eset óta. A csatornát egy szülő arról értesítette, hogy a Kormányhivataltól minden család értesítőt kapott, mely iskolákba folytathatják a tanulást a diákok. A baj csak az, hogy a szülők elmondása szerint ezek az iskolák sokkal messzebb vannak.