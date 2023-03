Itt az ígéret: nagy változást hoz a 2022-es Népszámlálás a magyar iskolákban

A népszámlálási biztosok által már nem használt táblagépeket kapják meg a közoktatási intézmények - jelentette be a Belügyminisztérium (BM) köznevelésért felelős államtitkára kedden Budapesten. Maruzsa Zoltán közlése szerint most 22 ezer táblagépet kapnak az iskolák, az eszközök a következő hetekben jutnak el az intézményekhez.

Az államtitkár azt mondta, a modern oktatás egyik kulcskérdése a digitalizáció, a kormány által elfogadott, a 2021-2030. közötti időszakra vonatkozó köznevelési stratégia kiemelt célként kezeli ezt a területet. Ismertetése szerint eddig százezer pedagógus vett részt a digitális kompetenciát támogató továbbképzésen, az iskolákban pedig bevezették a digitális kultúra tantárgyat.

A tankönyv-digitalizáció is megtörtént, valamennyi állami fejlesztésű tankönyv elérhető így is, valamint a hagyományos papír alapú naplót és ellenőrzőt felváltotta az e-Kréta-rendszer, ami napi 1,5 millió elérést regisztrál - sorolta. Az államtitkár kitért arra is, hogy az elmúlt néhány évben kétezer iskolában történt sávszélesség-bővítés és négyezer iskolában építették ki a biztonságos wifi-hálózatot.

Maruzsa Zoltán az eszközellátottsággal kapcsolatban elmondta, 2019-ben 45 ezer notebook, 24 ezer tanulói tablet és háromezer interaktív kijelző került az iskolákhoz. A koronavírus-járvány időszaka alatt - ahol erre szükség volt - további 26 ezer számítógép beszerzéséről döntött a kormány. Ezen kívül múlt év tavaszán elindítottak egy eszközbiztosítási programot. Annak "első lépcsőjében" az 5. és 12. évfolyamon tanulók 120 ezer notebookot, a pedagógusok 55 ezer eszközt kaptak. Ennek következő üteme idén lesz, a beszerzést megkezdik - tette hozzá.

Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára a Nemzeti Köznevelési Portál (Okosportál) kapcsán azt emelte ki, fontos, hogy ellenőrzött, biztos tudományos tartalomhoz jussanak a diákok. Az Okosportálról elmondta, az elmúlt két évben 137 milliószor nyitották meg az oldalt, a felhasználók 56 ezer feladatot és ötezer feladatsort találnak a felületen, tanulócsoportok alakulnak, a mesterséges intelligencia segítségével a javítási lehetőség is adott.

A Nemzeti Köznevelési Portál médiatárában videók, animációk, interaktív térképek is vannak. A pedagógusok munkáját például 39 ezer digitális óravázlat segíti, 224 okostankönyv érhető el, valamint 36 ezer tananyagcsomag

- sorolta az államtitkár. Rétvári Bence hozzátette: törekedtek arra, hogy ne csak pdf-formátumban legyenek elérhetőek a tananyagok, hanem digitálisan fejleszthető, interaktív anyag álljon össze. Kitért arra is, hogy az Okosportálon keresztül a Múzeum Digitárhoz, a Nemzeti Audiovizuális Archívumhoz és az iWitness szolgáltatáshoz is hozzá lehet jutni.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó köszönetet mondott a népszámlálásban résztvevőknek, akik - mint mondta - 34 ezer táblagépet használtak. Ebből most 22 ezer jut a közoktatási intézményeknek. A kormány célja, hogy a fennmaradó eszközök az egyéb, kiemelt szektorokban tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetekhez jussanak - hangsúlyozta. Ilyenek - egyebek között - a polgárőr szervezetek, a nyugdíjasokkal és idősüggyel foglalkozó, a diabétesszel élők segítésében tevékenykedő, az agrárium területén munkálkodó szervezetek, vagy a védőnők és a fogyatékosügyben segítők.

A sajtótájékoztatón az érettségi vizsgák lebonyolíthatóságára vonatkozó kérdésre Maruzsa Zoltán azt mondta, több mint 21 ezer pedagógus regisztrált és jelentkezett a vizsgaszervezésre, ez a szükséges létszám másfélszerese. A vizsgákat rendben meg tudják szervezni - nyomatékosította. Leszögezte ugyanakkor: rendkívül szerencsétlen, ha valaki az érettségi bojkottjára szólítja fel a pedagógusokat, hiszen a vizsgák megszervezése mindenki számára fontos, a továbbtanulás múlik rajta.