Szűkös a költségvetés: tovább csúszik a hiánypótló nyelvtanulási program bevezetése a magyar iskolákban

Elhalasztotta a kormány az államilag finanszírozott, kéthetes külföldi nyelvtanulást célzó iskolai program bevezetését. Rétvári Bence államtitkár szerint a nehéz gazdasági helyzet miatt nincs meg rá a költségvetési keret.

Ismét elhalasztotta a kormány a 2019-ben bejelentett, államilag finanszírozott, kéthetes külföldi nyelvtanulást célzó iskolai programot - válaszolta Rétvári Bence államtitkár Mellár Tamás képviselő írásban feltett kérdésére.

Az államtitkár szerint a gazdasági helyzet miatt döntöttek így, jelenleg nincs költségvetési keret a programra. Orbán Viktor még 2019-es évértékelőjében jelenetette be a programot, amelyben a tervek szerint évente mintegy 140 ezer magyar diák vehetne részt. Most Rétvári elárulta, 2021-ben sikeresen lezajlott a tesztfázis, adottak a szakmai feltételek, rendelkezésre állnak a célországi nyelviskolák is, úgyhogy tényleg csak a pénz hiányzik rá.