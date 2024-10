Horror, ami az idősödő magyarokra vár: milliók rettegnek ettől, alig pár évük maradt

Miközben magas, azaz havonta 300 ezer forintos nyugdíjat szeretnének a magyarok, ugyanakkor aggódnak amiatt, hogy nem fognak tudni megélni időskorukban és másokra lesznek utalva - derül ki az OTP Nyugdíjpénztár reprezentatív felméréséből. Ennek ellenére kevesen gondolnak a jövőjükre, pedig az önkéntes nyugdíjpénztárakkal nemcsak a későbbi ellátásukat egészíthetnék ki, hanem már most jelentős adó-visszatérítést kaphatnának.

A magyarok 47 százaléka úgy véli, hogy havonta legalább 300 ezer forint kell a gondtalan nyugdíjas évekhez - derül ki az OTP Nyugdíjpénztár megbízásából készült Pulzus felmérésből. Ugyanakkor 30 százalékuk szerint 200-300 ezer forintos havi apanázs is elegendő lesz a nyugdíjas évekre. A havi szükséges összegről valamelyest mást gondolnak az egyes korosztályok: leginkább a 18-39 évesek elvárása a minimum 300 ezer forintos havi összeg időskorban.

Érdekesség, hogy inkább a férfiak számítanak nagyobb kiadásra nyugdíjas korukban, közöttük magasabb azok aránya, akik szerint 300 ezer forint nem lesz majd elegendő. Az iskolai végzettséget figyelembe véve az alap- és középfokú végzettségűek nagyobb arányban gondolják, hogy már 200-300 ezer forintból meg tudnak majd élni havonta, minden harmadik diplomás viszont azt várja, hogy több mint 400 ezer forintra lesz szüksége.

Félünk, hogy nem lesz elég a nyugdíj

A még nem nyugdíjasok többsége (56%) attól tart, hogy a korhatár elérése után nem tudja majd eltartani magát a nyugdíjából. Elsősorban a várhatóan megnövekvő egészségügyi kiadások miatt aggódnak az emberek, illetve 34 százalékuk attól fél, hogy nem tud majd mindent megadni a családjának, szeretteinek, ha már nem dolgozik. Csupán 11 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem tart anyagilag a nyugdíjas évektől.

A fenti aggodalmak erősebbek a jelenlegi fiatal generációknál, a 18-39 évesek több mint 60 százaléka tart attól, hogy anyagilag függő helyzetben lesz majd nyugdíjas korában. A 40-59 év közöttieknél a növekvő egészségügyi kiadások is fontos szemponttá válnak, 60 év felett pedig az egészségfinanszírozás miatti aggodalom kerül a középpontba.

A felmérés eredményeiből kiolvasható, hogy a megkérdezettek többsége – és főleg a fiatalok - tisztában vannak az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatokkal. Részben emiatt a válaszadók 88 százaléka fontosnak tartja az öngondoskodást.

Nem sokat teszünk azért, hogy könnyebb legyen

A felmérés eredményei alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy a magyarok többsége előre gondol nyugdíjas éveire, és már most elkezdett megtakarítani. A valóság azonban nem ezt tükrözi. A felmérésben megkérdezettek 37 százaléka azt válaszolta, hogy eddig sem tett félre nyugdíjcélra, és ezután sem fog. Az emberek majdnem negyede eddig is fontosnak tartotta ezt a fajta öngondoskodást, viszont mindössze 7% gondolja úgy, hogy eljött az idő a nyugdíjpénztári megtakarítások megkezdésére.

Pedig az öngondoskodással nem csak nyugdíjas éveiket tehetnék könnyebbé a magyarok, hanem jelentős adó-visszatérítést is kaphatnak. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a befizetések 20%-át, legfeljebb 150 ezer forintot megkaphatnak nyugdíjszámlájukra minden évben, ezzel is növelve a vagyont a számlájukon.