Jöhet a 2,5%-os nyugdíjemelés: egyszeri 50 ezer forintot kaphatna sok magyar idős

51 ezer forinttal többre számíthat egy átlagos nyugdíjas novemberben a visszamenőleges korrekció miatt - számolt be az RTL Hiradó. Ezt az alapján számították ki, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Tranzit Fesztiválon ismertette a friss előrejelzést, ami szerint a 17,5 százalékot is meghaladhatja a pénzromlás üteme ebben az évben. Vagyis legalább két és fél százalékkal magasabb inflációt vár a kormány idén, mint amennyivel év elején számoltak, tehát ami alapján a januári nyugdíjemelés történt.

Nagy Márton a Tranziton azt mondta, „a fogyasztói árak növekedése augusztusban 16, szeptemberben 11-12, októberben 9-10, novemberben 8, decemberben pedig 7 százalékos lesz”. Ezek alapján éves átlagban a 17 és fél százalékot is meghaladhatja az infláció idén - számoltak a műsorban. Vagyis legalább két és fél százalékkal magasabb lehet, mint a korábbi számítások. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter június végén tett ígéretet, ha nem sikerül tartani a 15%-os inflációs célkitűzést, akkor pontos elszámolással tartoznak a nyugdíjasoknak. Ez egyébként törvényi előírás is.

A Nyugdíjas Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa viszont már a múlt hónapban visszamenőleges emelést követelt, miután kiderült, hogy a vártnál lassabban csökken az infláció. "Az, hogy ilyen hosszú ideig a nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak, nem fogadható el. Különösen a legalacsonyabb ellátást kapóknál okoz ez nagy problémát, akiknek semmi tartalékuk nincsen és egyik hónapról a másikra élnek" – mondta Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapít elnöke a Híradónak:

A műsorban elhangzott számítások szerint, mivel jelenleg havi 186 ezer forint a mediánnyugdíj - vagyis a jogosultak fele ennél többet, a másik fele pedig kevesebbet kap -, ez havi 4600 forinttal nőne két és fél százalékos emelés esetén. Novemberben januárig visszamenőleg érkezne az emelés, a 11 havi egyszerre, összesen 51 ezer forint. A nyugdíjas szervezetek azonban ennél is többre számítanak, mert szerintük a nyugdíjas infláció magasabb lesz, és a törvény szerint ehhez kell majd a kormánynak is igazodnia. 19%-os év végi inflációt várnak, amely 4 százaléknyi emelést jelentene.

Nemsokára kiderülhet a tényleges emelés mértéke

A Pénzcentrum minden évben hírt ad a várható nyugdíjemelés mértékéről, mely az augusztusi inflációs adat alapján válik véglegessé, legalábbis az elmúlt évek gyakorlata szerint. a 186 ezer forint mediánnyugdíj, amely a másorban elhangzott számítás alapja, csak az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik, év elején még a 185 ezer forintot sem érte el. Fontos kiemelni, hogy nyugdíjemelésre csak azok számíthatnak, akik 2023. január 1-je előtt vonultak nyugdíjba, nem pedig idén - hacsak a kormány másként nem dönt -, és hogy minden nyugdíjas a saját járandóságának tükrében kap majd 2,5-4%-kal vagy akár többel magasabb nyugdíjat.

Ez a rendszer azt eredményezi, hogy az alapvetően kisebb nyugdíjból élőknek kevesebb, míg az egyébként is magas nyugdíjból élők jóval többet kapnak. Ez a különbség már néhány százalékos emelés esetén is jelentős lehet, nemhogy - ilyen infláció mellett - 15-20 százalékos emelés esetén. Így az ilyen mértékű emelések hatalmassá mélyítik az egyébként is nagy szakadékot az elszegényedő és anyagi biztonságban élő nyugdíjasok között.