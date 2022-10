November 10-15. között extra pénzt kapnak a nyugdíjasok: itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

Orbán Viktor ma reggel Facebook oldalán jelentette be, hogy november 10-15. között fogják megkapni a nyugdíjasok az inflációs nyugdíj-kiegészítésüket. A miniszterelnök elmondása szerint a kormány a nyugdíjprémiumot is ugyanebben az időszakban fogja folyósítani.

Orbán Viktor videóüzenetben jelentette be, hogy az inflációs nyugdíj-kiegészítést november 10. és 15. között fogják megkapni az érintettek. Hozzátette, hogy nyugdíjprémium fizetése is sor fog kerülni az idén, amit a novemberi nyugdíjjal fog utalni a kormány.

Ez azt jelenti, hogy az idei évben már másodszor fognak a nyugdíjasok kiegészítést kapni. A videóban elhangzottak alapján pedig idén is minden érintettnek járni fog a 13. havi nyugdíj is, ahogyan jövőre is.

Az idei évben már másodszor, ismét inflációs nyugdíj-kiegészítést fizetünk, amelyet idén november 10. és 15. között kapnak kézhez a nyugdíjasok. A gazdasági növekedés mértékét látva úgy látom, hogy lehetőségünk lesz nyugdíjprémiumot fizetni idén is a magyar nyugdíjasoknak, amit a terveink szerint a novemberi nyugdíjjal kapnak majd kézhez

– húzta alá az üzenetében a miniszterelnök, aki kiemelte, hogy jövőre is marad a 13. havi nyugdíj.