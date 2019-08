Újabb részlet derült ki a Vajna-hagyatékról: ez is Tímeáé lehet

Egy alaphangon 40 miliós luxusautót is örökölt Andy Vajna özvegye. A Mercedest a néhai producer egyik cége lízingeli: a kocsit nem sokkal Vajna halála után vették meg. Vajna Tímea a hagyatéki eljárás végéig nem kapja meg a kocsit.

Újabb vagyonelemre bukkantak Andy Vajna örökségéből, amelyhez - más javakkal együtt - nem férhet hozzá a hagyatéki eljárás végéig örököse, Vajna Tímea. A januárban elhunyt producer hagyatékához tartozik ugyanis egy Mercedes-Benz S-osztályos luxusautó is, amelyet a néhai Vajna egyik főcége, a vagyonkezeléssel foglalkozó AV Investments Kft. lízingel. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai alapján egy 4 ezer köbcentis, 8 hengeres és 469 lóerős motorral szerelt S560-as Mercedesről van szó - írja a 24.hu. A modell alapára extrák nélkül 40 millió forint körül van.

A portál szerint azt nem tudni, hogy az autót jelenleg használja-e valaki, de a közjegyzői kamara nyilvántartása szerint a lízingügyletet idén február 7-én jegyezték be, vagyis bő két héttel Andy Vajna január 20-i halála után. Tehát előfordulhat, hogy az AV Investments Kft. vezetői nem sokkal Vajna halála után szerezték be a nagyértékű luxusautót.

Fogynak Timi tartalékai

Ahogy ehhez a kocsihoz, a többi vagyonelemhez sem férhet hozzá egyelőre a néhai filmmogul özvegye, pedig Timinek elkell a pénz. Nemrég vallott róla, hogy már a bútorokat is el kell adogatnia, hogy biztosítani tudja a megélhetését. Nyaralni is csak bartelezve tudott elmenni, legalábbis azt mondta, hogy a görögországi luxushotelnél kedvezményt kapott, amiért Instagramon reklámozta őket.

Vajna Tímea saját bevallása szerint nagyon nehéz anyagi helyzetben van.

Arról már itt a Pénzcentrumon is írtunk, hogy árulja Lamborghinijét; ahogy arról is beszámoltunk, hogy már, hogy egy luxusnyaralóhelyen is csak azért tudott néhány napot eltölteni, mert hatalmas kedvezményeket kapott a szállásra. A friss riportban azt is mondja: "vagy a házban maradok vagy az utcára megyek kb."

... anyagilag most elég rossz helyzetben állok, és el kellett adni ezt a nagyon szép zongorát is

- erősítette meg az interjúban Vajna Tímea, aki a közös házuk nagybecsben tartott hangszeréről nyilatkozott így.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán